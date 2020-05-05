Экс-глава Львовской ОГА претендует на должность главы Госаудитслужбы

Бывший глава Львовской областной государственной администрации Василий Горбаль подал декларацию на должность руководителя Государственной аудиторской службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАЗК.

Отметим, что 27 апреля Горбаль уже подавал декларацию на эту должность.

В 2007-21010 годах Василий Горбаль был народным депутатом Партии регионов и возглавлял киевский штаб партии.

С апреля по декабрь 2010 года был главой Львовской облгосадминистрации.

Напомним, 29 апреля Кабмин назначил Геннадия Плиса новым руководителем Государственной аудиторской службы. До этого Плис занимал должность заместителя министра финансов в правительстве Алексея Гончарука.

Кроме того, Кабинет министров также назначил нового руководителя Государственной налоговой службы. Им стал Алексей Любченко.

Добавим, что ВАКС рассмотрит дело в отношении бывшей главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой, которую подозревают в декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении. Экс-главу Госаудитслужбы уличили в сокрытии имущества общей стоимостью 7,5 млн гривен.