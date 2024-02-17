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Зеленський назвав одну з цілей України на 2024 рік

Мюнхен, Субота 17 лютого 2024 15:38
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Зеленський назвав одну з цілей України на 2024 рік Фото: президент України Володимир Зеленський (пресслужба Офісу президента)
Автор: Наталія Юрченко

Економічне зростання є однієї з основних цілей України на 2024 рік. Для цього потрібно посилити ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час прес-конференції з віце-президенткою США Камалою Гарріс.

"Одна з українських цілей цього року - економічне зростання. Минулого року було плюс 5% ВВП в Україні. У цьому році потрібно співставний рівень зростання, щоб додати Україні більше економічної самостійності", - сказав він.

Зеленський додав, що для економічного зростання питання покращення протиповітряної оборони України - основне.

Мюнхенська безпекова конференція

Президент Володимир Зеленський цього року особисто бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Минулого року він виступив в онлайн-форматі.

Сьогодні президент виступив на Мюнхенській конференції. Головною темою була загарбницька війна в Україну, яку розв'язала Росія. Також глава держави зробив декілька заяв про Авдіївку, Трампа, Путіна.

Головні заяви Зеленського на Мюнхенській конференції - у нашому матеріалі.

Також у Мюнхені президент зустрівся з прем'єрами Данії, Нідерландів, президентом Азербайджану та віце-президенткою США.

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Володимир Зеленський Мюнхенская конференция по безопасности
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