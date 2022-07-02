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Экс-генсек допустил возможность войны между НАТО и Россией и назвал условие

Фото: бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Риск прямого вооруженного конфликта между НАТО и Россией есть. И если российская сторона нападет на Литву, то это и станет причиной начала войны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Так, на вопрос журналиста, возможен ли такой сценарий развития событий в ближайшее время, он ответил, что хотел бы ответить четким "нет", но угрозы РФ в отношении Литвы это делают невозможным.

"После российских угроз в отношении Литвы из-за вопроса транзита через эту страну, я должен предостеречь и заявить, что если Россия коснется литовских берегов, это будет ситуация пятой статьи (договора о НАТО, по коллективной обороне - ред.), которая инициирует решительный военный ответ НАТО. Это конфликт с Россией", - отметил Расмуссен.

Напомним, ранее стало известно, что во исполнение санкций Евросоюза против России литовская сторона отрезала Калининградскую область от железнодорожных поставок товаров, на которые распространяются ограничения.

После этого Россия перешла к открытым угрозам Литве из-за транспортной блокады Калининграда. В Москве заявили, что якобы готовятся к "защите своих национальных интересов", если запрет в ближайшее время не отменят.

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