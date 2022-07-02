Екс-генсек допустив можливість війни між НАТО та Росією та назвав умову

Так, на питання журналіста, чи можливий такий сценарій розвитку подій найближчим часом, він відповів, що хотів би відповісти чітким "ні", але погрози РФ щодо Литви це унеможливлюють.

"Після російських погроз щодо Литви через питання транзиту через цю країну, я повинен застерегти і заявити, що якщо Росія торкнеться литовських берегів, це буде ситуація п'ятої статті (договору про НАТО, щодо колективної оборони - ред.), яка ініціює рішучу військову відповідь НАТО. Це конфлікт з Росією", - зазначив Расмуссен.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на виконання санкцій Євросоюзу проти Росії литовська сторона відрізала Калінінградську область від залізничних поставок товарів, на які поширюються обмеження.

Після цього Росія перейшла до відкритих погроз Литві через транспортну блокаду Калінінграда. У Москві заявили, що нібито готуються до "захисту своїх національних інтересів", якщо заборону найближчим часом не скасують.

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