Екс-генерал ГУР пояснив, чому не можна залишати Крим під контролем РФ

За словами Павленка, протягом останнього року ситуація навколо окупованого півострова принципово змінилася. Україна перейшла до системного обмеження можливостей ворога використовувати Крим як військову базу. Тепер це вже не безпечний тил окупантів, а територія логістичного напруження та постійного ризику.

Під значним тиском опинилася вся система управління та забезпечення російських військ: сухопутні маршрути, порти, переправи, засоби ППО та радіолокації. Через це Росія змушена витрачати дедалі більше ресурсів не на наступи, а на утримання півострова, поступово втрачаючи його військову цінність.

"Якщо війна завершиться, але Крим залишиться військовим плацдармом Росії, то це не буде завершення війни - це буде пауза перед її наступним етапом. Кремль має двохсотлітні імперські амбіції, і Крим є золотим ключиком для їх досягнення", - наголосив генерал-майор.

Тиск українських сил на Крим має не лише військове, а й стратегічне політичне значення, зазначив Павленко. Він суттєво посилює переговорні позиції України, дає нові аргументи для залучення підтримки міжнародних партнерів та повертає питання півострова у глобальний порядок денний як один із ключових чинників безпеки в Чорноморському регіоні.

Водночас Павленко попередив про необхідність готуватися до масштабних російських інформаційних операцій у разі деокупації.

"Росія організує антиукраїнську кампанію. Казатиме: "Подивіться, що робить Україна". Саме тому експертні мережі вже зараз мають вносити це в міжнародну дискусію - не лише заспокоювати партнерів, а й говорити про те, що до цього потрібно конструктивно готуватися", - додав він.