Экс-генерал ГУР объяснил, почему нельзя оставлять Крым под контролем РФ

По словам Павленко, за последний год ситуация вокруг оккупированного полуострова принципиально изменилась. Украина перешла к системному ограничению возможностей врага использовать Крым в качестве военной базы. Теперь это уже не безопасный тыл оккупантов, а территория логистического напряжения и постоянного риска.

Под большим давлением оказалась вся система управления и обеспечения русских войск: сухопутные маршруты, порты, переправы, средства ПВО и радиолокации. Поэтому Россия вынуждена тратить все больше ресурсов не на наступления, а на содержание полуострова, постепенно теряя его военную ценность.

"Если война завершится, но Крым останется военным плацдармом России, то это не будет завершение войны - это будет пауза перед ее следующим этапом. Кремль имеет двухсотлетние имперские амбиции, и Крым является золотым ключиком для их достижения", - подчеркнул генерал-майор.

Давление украинских сил в Крым имеет не только военное, но и стратегическое политическое значение, отметил Павленко. Он существенно усиливает переговорные позиции Украины, дает новые аргументы для привлечения поддержки международных партнеров и возвращает вопросы полуострова в глобальную повестку как один из ключевых факторов безопасности в Черноморском регионе.

В то же время Павленко предупредил о необходимости готовиться к масштабным российским информационным операциям в случае деоккупации.

"Россия организует антиукраинскую кампанию. Будет говорить: "Посмотрите, что делает Украина". Именно поэтому экспертные сети уже сейчас должны вносить это в международную дискуссию - не только успокаивать партнеров, но и говорить, что к этому нужно конструктивно готовиться", - добавил он.