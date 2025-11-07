ua en ru
Екс-директора українського агропідприємства засуджено до 7,5 років за рейдерське захоплення компанії

П'ятниця 07 листопада 2025 11:42
UA EN RU
Екс-директора українського агропідприємства засуджено до 7,5 років за рейдерське захоплення компанії
Автор: Олександр Мороз

15 жовтня 2025 року Печерський районний суд Києва виніс вирок у резонансній справі про протиправне заволодіння майном ТОВ "Дністрові сади" - великого виробника фруктів у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на судову постанову у справі № 757/19082/22-к.

Обвинуваченого, колишнього генерального директора підприємства, визнано винним за ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України (протиправне заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду).

Йому призначено покарання у вигляді 7 років і 6 місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями, на 3 роки, а також конфіскацію майна.

Деталі справи

За даними слідства, обвинувачений, уродженець Миколаєва, у 2021 році підробив довіреність від імені британської компанії "EPL HILLS INVESTMENTS LIMITED" (власник 100% статутного капіталу ТОВ "Дністрові сади"), яка не надавала йому повноважень на розпорядження майном.

Використовуючи цей документ, він уклав угоду про продаж 100% статутного капіталу підприємства за заниженою ціною - 7,52 млн грн, тоді як ринкова вартість становила 325,526 млн грн. Покупцем виступив громадянин України, раніше не знайомий з обвинуваченим.

Рішення суду

Суд встановив, що обвинувачений діяв з корисливих мотивів, створивши умови для рейдерського захоплення.

Дії включали підробку документів, посвідчення підписів у нотаріуса в Дніпрі та подальші реєстраційні зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Це призвело до тимчасової зміни власника, керівництва та адреси підприємства, що паралізувало його діяльність на певний час.

"Обвинувачений умисно і протиправно заволодів майном підприємства, спричинивши матеріальні збитки на суму 325,526 млн грн, що є великою шкодою", - йдеться у вироку.

Доказова база включала висновки експертиз (почеркознавчої та економічної), показання свідків (нотаріусів, працівників підприємства), протоколи обшуків, а також рішення Міністерства юстиції про скасування незаконних реєстраційних дій та господарського суду про визнання угоди недійсною.

Обвинувачений у суді не визнав вини, відмовившись давати показання на підставі ст. 63 Конституції України.

Він стверджував, що його дії не заподіяли великої шкоди і мали б кваліфікуватися за менш суворою частиною статті. Однак суд відхилив ці аргументи, посилаючись на сукупність доказів, які підтверджують умисел і наслідки злочину.

Ця справа привернула увагу як приклад боротьби з корпоративним рейдерством в аграрному секторі України, де іноземні інвестиції відіграють ключову роль. "Дністрові сади" - одне з найбільших підприємств з вирощування яблук та абрикосів.

