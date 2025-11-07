Экс-директора украинского агропредприятия приговорили к 7,5 годам за рейдерский захват компании

15 октября 2025 года Печерский районный суд Киева вынес приговор по резонансному делу о противоправном завладении имуществом ООО "Днестровые сады" - крупного производителя фруктов в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебное постановление по делу №757/19082/22-к.

Обвиняемый, бывший генеральный директор предприятия, признан виновным по ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины (противоправное завладение имуществом предприятия путем совершения сделок с использованием поддельных документов, что причинило большой вред).

Ему определено наказание в размере 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, на 3 года, а также конфискация имущества.

Детали дела

По данным следствия, обвиняемый, уроженец Николаева, в 2021 году подделал доверенность от имени британской компании "EPL HILLS INVESTMENTS LIMITED" (владелец 100% уставного капитала ООО "Днестровые сады"), не дававшей ему полномочий на распоряжение имуществом.

Используя этот документ, он заключил соглашение о продаже 100% уставного капитала предприятия по заниженной цене - 7,52 млн грн, в то время как рыночная стоимость составляла 325,526 млн грн. Покупателем выступил гражданин Украины, ранее не знакомый с обвиняемым.

Решение суда

Суд установил, что обвиняемый действовал в корыстных мотивах, создав условия для рейдерского захвата.

Действия включали подделку документов, удостоверение подписей нотариуса в Днепре и последующие регистрационные изменения в Едином государственном реестре юридических лиц. Это привело к временной смене собственника, руководства и адреса предприятия, что парализовало его деятельность на время.

"Обвиняемый умышленно и противоправно завладел имуществом предприятия, причинив материальный ущерб на сумму 325,526 млн грн, что является большим вредом", - говорится в приговоре.

Доказательная база включала заключения экспертиз (почерковедческой и экономической), свидетельские показания (нотариусов, работников предприятия), протоколы обысков, а также решение Министерства юстиции об отмене незаконных регистрационных действий и хозяйственного суда о признании соглашения недействительным.

Обвиняемый в суде не признал вину, отказавшись давать показания на основании ст. 63 Конституции Украины.

Он утверждал, что его действия не причинили большого ущерба и должны квалифицироваться по менее строгой части статьи. Однако суд отклонил эти аргументы, ссылаясь на совокупность доказательств, подтверждающих умысел и последствия преступления.

Это дело привлекло внимание как пример борьбы с корпоративным рейдерством в аграрном секторе Украины, где иностранные инвестиции играют ключевую роль. "Днестровые сады" - одно из крупнейших предприятий по выращиванию яблок и абрикосов.