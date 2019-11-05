Экс-директора оборонного завода задержали на махинациях при сделке с "Укроборонпромом"

Служба безопасности Украины задержала бывшего генерального директора киевского оборонного завода "Маяк", который требовал 2,5 млн долларов взятки за содействие в заключение сделки с имуществом "Укроборонопрома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщили в СБУ, мужчину задержали при получении аванса в 200 тысяч долларов.

"Делец пообещал руководителю коммерческой структуры содействие в приобретении имущественного комплекса завода по значительно заниженной цене. Официально бизнесмен должен был заплатить за комплекс только 2 млн долларов. Свои услуги экс-руководитель "Маяка" оценил еще в 2,5 млн долларов", - говорится в сообщении.

Бывшему гендиректору "Маяка" грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются обыски на территории завода и в помещении Государственной исполнительной службы Оболонского района города Киев. Проверяется причастность к сделке нынешнего руководства завода.

Фото: задержание экс-гендиректора "Маяка" (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении в мошенничестве сотруднику СБУ и бывшему полицейскому. Подозреваемые вымогали деньги у гражданки за решение суда о снятии ареста с имущества.

Также РБК-Украина писало, что НАБУ сообщили о подозрении директору государственного предприятия в Харьковской области, которого накануне задержали во время предоставления 100 тысяч долларов взятки детективу НАБУ.