В Харьковской области сообщили о подозрении чиновнику, который предлагал взятку детективу НАБУ

Иллюстративное фото (НАБУ)

Ранее чиновника госпредприятия задержали при попытке дать взятку в размере 100 тысяч долларов

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении директору государственного предприятия в Харьковской области, которого накануне задержали во время предоставления 100 тысяч долларов взятки детективу НАБУ. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.

Сообщается, что действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.369 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным антикоррупционного ведомства, неправомерную выгоду чиновник предлагал за решение вопроса о закрытии уголовного производства. Производство было связано с противоправным отчуждением неучтенного госимущества в виде древесины, а также продажей лесоматериалов по сниженным ценам.

Напомним, 30 октября чиновника задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Также РБК-Украина сообщало, что сотрудники СБУ задержали чиновника Фонда госимущества за вымогательство 30 тыс. долларов неправомерной выгоды. Во время обыска по месту работы чиновника правоохранители обнаружили и изъяли более 500 тыс. долларов.