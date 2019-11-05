Екс-директора оборонного заводу затримали на махінаціях при угоді з "Укроборонпромом"

Служба безпеки України затримала колишнього генерального директора київського оборонного заводу "Маяк", який вимагав 2,5 млн доларів хабара за сприяння в укладення угоди з майном "Укроборонопрома". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомили в СБУ, чоловіка затримали при отриманні авансу в 200 тисяч доларів.

"Ділок пообіцяв керівнику комерційної структури сприяння у придбанні майнового комплексу заводу за значно заниженою ціною. Офіційно бізнесмен повинен був заплатити за комплекс тільки 2 млн доларів. Свої послуги екс-керівник "Маяка" оцінив ще в 2,5 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Колишньому гендиректору "Маяка" загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Наразі тривають обшуки на території заводу та в приміщенні Державної виконавчої служби Оболонського району міста Києва. Перевіряється причетність до операції нинішнього керівництва заводу.

Фото: затримання екс-гендиректора "Маяка" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР повідомило про підозру в шахрайстві співробітникові СБУ і колишньому поліцейському. Підозрювані вимагали гроші у громадянки за рішення суду про зняття арешту з майна.

Також РБК-Україна писало, що НАБУ повідомили про підозру директору державного підприємства в Харківській області, якого напередодні затримали під час надання 100 тисяч доларів хабара детективу НАБУ.