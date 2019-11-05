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Екс-директора оборонного заводу затримали на махінаціях при угоді з "Укроборонпромом"

Новини » Суспільство     05.11.2019 - 15:23
Екс-директора оборонного заводу затримали на махінаціях при угоді з "Укроборонпромом"
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Колишнього керівника заводу "Маяк" затримали на отриманні 200 тис. доларів

Служба безпеки України затримала колишнього генерального директора київського оборонного заводу "Маяк", який вимагав 2,5 млн доларів хабара за сприяння в укладення угоди з майном "Укроборонопрома". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомили в СБУ, чоловіка затримали при отриманні авансу в 200 тисяч доларів.

"Ділок пообіцяв керівнику комерційної структури сприяння у придбанні майнового комплексу заводу за значно заниженою ціною. Офіційно бізнесмен повинен був заплатити за комплекс тільки 2 млн доларів. Свої послуги екс-керівник "Маяка" оцінив ще в 2,5 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Колишньому гендиректору "Маяка" загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Наразі тривають обшуки на території заводу та в приміщенні Державної виконавчої служби Оболонського району міста Києва. Перевіряється причетність до операції нинішнього керівництва заводу.

Екс-директора оборонного заводу затримали на махінаціях при угоді з &quot;Укроборонпромом&quot;

Фото: затримання екс-гендиректора "Маяка" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР повідомило про підозру в шахрайстві співробітникові СБУ і колишньому поліцейському. Підозрювані вимагали гроші у громадянки за рішення суду про зняття арешту з майна.

Також РБК-Україна писало, що НАБУ повідомили про підозру директору державного підприємства в Харківській області, якого напередодні затримали під час надання 100 тисяч доларів хабара детективу НАБУ.

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Новини України КиївСлужба безпеки УкраїниУкроборонпром
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