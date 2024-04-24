Екс-депутат із Одеси передав службі охорони РФ колекцію раритетних автомобілів (фото)

Деталі справи

Екс-депутат співпрацював із представниками Федеральної служби охорони РФ.

Він передав колекцію раритетних автомобілів для експонування на виставці "Музейно-виставкового технічного центру Автомобільно-мотоциклетного клубу федеральної служби охорони російської федерації" в Москві.

Спецслужби РФ використовували автомобілі в пропагандистській діяльності шляхом формування культу величі Росії, позитивного ставлення громадян до влади і силових структур та мотивації молоді до проходження військової служби за контрактом.

Які автомобілі передали в Росію

До переданої колекції увійшли вісім колекційних автомобілів:

ПАКАРД TWELVE 1936 року;

ЗІС 110 Б 1947 року;

ЗІЛ 111А 1966 року;

ЗІЛ 111 Г і ЗІЛ 111 Д, 1966 року;

ЗІС 115 1953 року;

ЗІЛ 41051 1985 року;

ЗІЛ 41041, 1998 року.

За активну співпрацю з країною агресором, "одеський депутат" систематично отримував позитивні відгуки від представників політичної еліти ворога, а також був нагороджений грамотою від генерала ФСО Росії.

Фото: Колекція автомобілів (facebook.com)

Що йому загрожує

СБУ уточнила, що загальна вартість переданих автомобілів становить майже 10 млн доларів.

Йому повідомили йому про підозру за фактом пособництва державі-агресору. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.