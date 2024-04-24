Екс-депутат із Одеси передав службі охорони РФ колекцію раритетних автомобілів (фото)

Колишній депутат Одеської міськради передав Федеральній службі охорони РФ колекцію раритетних автомобілів. За це правоохоронці оголосили йому підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську обласну прокуратуру і УСБУ в Одеській області.
Екс-депутат співпрацював із представниками Федеральної служби охорони РФ.
Він передав колекцію раритетних автомобілів для експонування на виставці "Музейно-виставкового технічного центру Автомобільно-мотоциклетного клубу федеральної служби охорони російської федерації" в Москві.
Спецслужби РФ використовували автомобілі в пропагандистській діяльності шляхом формування культу величі Росії, позитивного ставлення громадян до влади і силових структур та мотивації молоді до проходження військової служби за контрактом.
До переданої колекції увійшли вісім колекційних автомобілів:
За активну співпрацю з країною агресором, "одеський депутат" систематично отримував позитивні відгуки від представників політичної еліти ворога, а також був нагороджений грамотою від генерала ФСО Росії.
Фото: Колекція автомобілів (facebook.com)
СБУ уточнила, що загальна вартість переданих автомобілів становить майже 10 млн доларів.
Йому повідомили йому про підозру за фактом пособництва державі-агресору. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Служба безпеки України на постійній основі повідомляє про затримання зрадників усередині України, а також веде розслідування справ проти колаборантів, які перебувають у РФ або на окупованих територіях.
Сьогодні СБУ оголосила підозру настоятелю Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополиту Арсенію в допомозі росіянам.
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