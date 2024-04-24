UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-депутат із Одеси передав службі охорони РФ колекцію раритетних автомобілів (фото)

Фото: екс-депутат із Одеси передав службі охорони РФ колекцію раритетних автомобілів (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній депутат Одеської міськради передав Федеральній службі охорони РФ колекцію раритетних автомобілів. За це правоохоронці оголосили йому підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську обласну прокуратуру і УСБУ в Одеській області.

Деталі справи

Екс-депутат співпрацював із представниками Федеральної служби охорони РФ.  

Він передав колекцію раритетних автомобілів для експонування на виставці "Музейно-виставкового технічного центру Автомобільно-мотоциклетного клубу федеральної служби охорони російської федерації" в Москві. 

Спецслужби РФ використовували автомобілі в пропагандистській діяльності шляхом формування культу величі Росії, позитивного ставлення громадян до влади і силових структур та мотивації молоді до проходження військової служби за контрактом.

Які автомобілі передали в Росію

До переданої колекції увійшли вісім колекційних автомобілів: 

  • ПАКАРД TWELVE 1936 року;
  • ЗІС 110 Б 1947 року; 
  • ЗІЛ 111А 1966 року;
  • ЗІЛ 111 Г і ЗІЛ 111 Д, 1966 року;
  • ЗІС 115 1953 року;
  • ЗІЛ 41051 1985 року;
  • ЗІЛ 41041, 1998 року.  

За активну співпрацю з країною агресором, "одеський депутат" систематично отримував позитивні відгуки від представників політичної еліти ворога, а також був нагороджений грамотою від генерала ФСО Росії.

Фото: Колекція автомобілів (facebook.com)

Що йому загрожує

СБУ уточнила, що загальна вартість переданих автомобілів становить майже 10 млн доларів. 

Йому повідомили йому про підозру за фактом пособництва державі-агресору. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ розслідує справи проти зрадників і колаборантів

Служба безпеки України на постійній основі повідомляє про затримання зрадників усередині України, а також веде розслідування справ проти колаборантів, які перебувають у РФ або на окупованих територіях.

Сьогодні СБУ оголосила підозру настоятелю Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополиту Арсенію в допомозі росіянам.

А нещодавно СБУ зібрала доказову базу щодо двох громадян Росії, які організували від'єднання Запорізької АЕС від енергосистеми України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяОдеса