Гауляйтери ЗАЕС отримали підозри за відключення станції від мережі України
Зібрано доказову базу проти двох громадян Росії, які організували від’єднання Запорізької АЕС від енергосистеми України. Їм повідомлено про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Мова йде про:
- заступника директора захопленої атомної електростанції Атакіщева Едуарда;
- головного інженера Андрія Горбунова.
Згідно з даними слідства, перед окупацією ЗАЕС росіяни працювали на Ростовській АЕС. Вже на початку жовтня 2022 року вони прибули на тимчасово окуповані території України й ввійшли до керівного складу Запорізької атомної електростанції.
"Там зловмисники займалися "інтегруванням" енергооб’єкта до структури "Росатома" та приєднанням технологічних потужностей станції до енергетичної системи Росії", - додає СБУ.
Фото: російським гауляйтерам, які від'єднали ЗАЕС від енергосистеми України, повідомлено про підозру (Getty Images)
Зокрема вони підбурювали українських атомників співпрацювати з агресором та укладати "контракти" з ворогом. У разі відмови - погрожували переслідуваннями з боку репресивних органів.
Обом гауляйтерам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 - порушення законів та звичаїв війни;
- ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 - підбурювання до вчинення державної зради в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.
"Наразі тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ.
Ситуація на Запорізькій АЕС
Станція була окупована 4 березня 2022 року із містом-супутником Енергодаром. З того моменту, ЗАЕС перебуває у зоні ризику бойових дій та неодноразово знеструмлювалася.
Нещодавно невідомі дрони атакували станцію. Зокрема один з БпЛА атакував один із куполів захисної оболонки реактора. Росія одразу звинуватила Україні, втім, як відзначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, ворог міг зімітували атаку на станцію.
Також у квітні росіяни вперше з 2022 року перевели всі реактори ЗАЕС у "холодний зупин".
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