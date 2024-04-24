Экс-депутат из Одессы передал службе охраны РФ коллекцию раритетных автомобилей (фото)

Бывший депутат Одесского горсовета передал Федеральной службе охраны РФ коллекцию раритетных автомобилей. За это правоохранители объявили ему подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру и УСБУ в Одесской области.
Экс-депутат сотрудничал с представителями Федеральной службы охраны РФ.
Он передал коллекцию раритетных автомобилей для экспонирования на выставке "Музейно-выставочного технического центра Автомобильно-мотоциклетного клуба федеральной службы охраны российской федерации" в Москве.
Спецслужбы РФ использовали автомобили в пропагандистской деятельности путем формирования культа величия России, положительного отношения граждан к власти и силовым структурам и мотивации молодежи к прохождению военной службы по контракту.
В переданную коллекцию вошли восемь коллекционных автомобилей:
За активное сотрудничество со страной агрессором, "одесский депутат" систематически получал положительные отзывы от представителей политической элиты врага, а также был награжден грамотой от генерала ФСО России.
Фото: Коллекция автомобилей (facebook.com)
СБУ уточнила, что общая стоимость переданных автомобилей составляет почти 10 млн долларов.
Ему сообщили ему о подозрении по факту пособничества государству-агрессору. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Служба безопасности Украины на постоянной основе сообщает о задержании предателей внутри Украины, а также ведет расследование дел против коллаборантов, которые находятся в РФ или на оккупированных территориях.
Сегодня СБУ объявила подозрение настоятелю Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополиту Арсению в помощи россиянам.
А недавно СБУ собрала доказательную базу в отношении двух граждан России, организовавших отсоединение Запорожской АЭС от энергосистемы Украины.
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