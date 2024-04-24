RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-депутат из Одессы передал службе охраны РФ коллекцию раритетных автомобилей (фото)

Фото: экс-депутат из Одессы передал службе охраны РФ коллекцию раритетных автомобилей (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший депутат Одесского горсовета передал Федеральной службе охраны РФ коллекцию раритетных автомобилей. За это правоохранители объявили ему подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру и УСБУ в Одесской области.

Детали дела

Экс-депутат сотрудничал с представителями Федеральной службы охраны РФ.  

Он передал коллекцию раритетных автомобилей для экспонирования на выставке "Музейно-выставочного технического центра Автомобильно-мотоциклетного клуба федеральной службы охраны российской федерации" в Москве. 

Спецслужбы РФ использовали автомобили в пропагандистской деятельности путем формирования культа величия России, положительного отношения граждан к власти и силовым структурам и мотивации молодежи к прохождению военной службы по контракту.

Какие автомобили передали в Россию

В переданную коллекцию вошли восемь коллекционных автомобилей: 

  • ПАКАРД TWELVE 1936;
  • ЗИС 110 Б 1947;
  • ЗИЛ 111А 1966;
  • ЗИЛ 111 Г и ЗИЛ 111 Д, 1966;
  • ЗИС 115 1953;
  • ЗИЛ 41051 1985;
  • ЗИЛ 41041, 1998 года.

За активное сотрудничество со страной агрессором, "одесский депутат" систематически получал положительные отзывы от представителей политической элиты врага, а также был награжден грамотой от генерала ФСО России.

Фото: Коллекция автомобилей (facebook.com)

Что ему грозит

СБУ уточнила, что общая стоимость переданных автомобилей составляет почти 10 млн долларов. 

Ему сообщили ему о подозрении по факту пособничества государству-агрессору. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ расследует дела против предателей и коллаборантов

Служба безопасности Украины на постоянной основе сообщает о задержании предателей внутри Украины, а также ведет расследование дел против коллаборантов, которые находятся в РФ или на оккупированных территориях.

Сегодня СБУ объявила подозрение настоятелю Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополиту Арсению в помощи россиянам.

А недавно СБУ собрала доказательную базу в отношении двух граждан России, организовавших отсоединение Запорожской АЭС от энергосистемы Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияОдесса