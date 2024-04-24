Экс-депутат из Одессы передал службе охраны РФ коллекцию раритетных автомобилей (фото)

Детали дела

Экс-депутат сотрудничал с представителями Федеральной службы охраны РФ.

Он передал коллекцию раритетных автомобилей для экспонирования на выставке "Музейно-выставочного технического центра Автомобильно-мотоциклетного клуба федеральной службы охраны российской федерации" в Москве.

Спецслужбы РФ использовали автомобили в пропагандистской деятельности путем формирования культа величия России, положительного отношения граждан к власти и силовым структурам и мотивации молодежи к прохождению военной службы по контракту.

Какие автомобили передали в Россию

В переданную коллекцию вошли восемь коллекционных автомобилей:

ПАКАРД TWELVE 1936;

ЗИС 110 Б 1947;

ЗИЛ 111А 1966;

ЗИЛ 111 Г и ЗИЛ 111 Д, 1966;

ЗИС 115 1953;

ЗИЛ 41051 1985;

ЗИЛ 41041, 1998 года.

За активное сотрудничество со страной агрессором, "одесский депутат" систематически получал положительные отзывы от представителей политической элиты врага, а также был награжден грамотой от генерала ФСО России.

Фото: Коллекция автомобилей (facebook.com)

Что ему грозит

СБУ уточнила, что общая стоимость переданных автомобилей составляет почти 10 млн долларов.

Ему сообщили ему о подозрении по факту пособничества государству-агрессору. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.