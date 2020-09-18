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Экс-чиновник Генпрокуратуры подозревается в злоупотреблениях на 1,8 млн гривен

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 18 сентября, правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему должностному лицу Генеральной прокуратуры Украины. Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью).

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Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщается, бывший начальник одного из отделов Управления материально-технического обеспечения ГПУ в течение 2015 года заключил ряд договоров с частными компаниями на якобы проведение ремонтных работ в помещениях ведомства. В итоге работы не выполнили, зато ГПУ перечислила компаниям 1,8 млн гривен.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила хищения государственных средств во время ремонта дорог в Донецкой и Кировоградской областях.

Также РБК-Украина сообщало, что бывшего директора оборонного предприятия подозревают в растрате 5 млн гривен.

Кроме того, чиновников "Укрзализныци" разоблачили в хищении 60 млн гривен.

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