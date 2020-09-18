Ремонт на 1,8 млн гривень: екс-начальнику відділу ГПУ повідомили про підозру

Сьогодні, 18 вересня, правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому начальнику одного з відділів Генеральної прокуратури України. Слідчі порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 364 КК України (зловживання владою).

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Як повідомляється, колишній чиновник ГПУ упродовж 2015 року уклав низку договорів з приватними компаніями на нібито проведення ремонтних робіт у приміщеннях відомства. У підсумку роботи не виконали, натомість ГПУ перерахувала компаніям 1,8 млн гривень.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила та припинила розкрадання державних коштів під час ремонту доріг у Донецькій і Кіровоградській областях.

Також РБК-Україна повідомляло, що колишнього директора оборонного підприємства підозрюють у розтраті 5 млн гривень.

Крім того, посадовців "Укрзалізниці" викрили на розкраданні 60 млн гривень.