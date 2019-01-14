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Экс-чемпион мира выиграл первый бой после поражения от Ломаченко

Новости » Спорт    14.01.2019 - 11:33
Экс-чемпион мира выиграл первый бой после поражения от Ломаченко
Фото: Ломаченко - Ригондо (twitter.com/trboxing)

Ригондо в первом же раунде нокаутировал Дельгадо

Бывший чемпион мира во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо успешно вернулся на профессиональный ринг. Об этом сообщает BoxingScene.

Двукратный олимпийский чемпион ночью 13 января в Лос-Анджелесе нокаутировал в первом раунде 27-летнего мексиканца Джованни Дельгадо, для которого это поражение стало пятым подряд и восьмым в последних 10 боях.

 

В этом матче Ригондо вернулся в свою прежнюю весовую категорию до 55,3 кг.

В последнем поединке Ригондо, который состоялся в декабре 2017 года, 38-летний кубинец проиграл Василию Ломаченко. Тогда украинский боксер нанес ему первое поражение в карьере. Ради этого поединка кубинец поднимался в весовую категорию до 59 кг.

Всего на счету Гильермо 18 побед (12 нокаутами) и одно поражение.

 

Напомним, Василий Ломаченко в 2018 году перешел в легкий вес и завоевал два титула по версиям WBA и WBO, одержав победы в боях с Хорхе Линаресом и Хосе Педрасой. Следующей целью украинца станет получение титула IBF в этом весе.

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