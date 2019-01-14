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Екс-чемпіон світу виграв перший бій після поразки від Ломаченка

Новини » Спорт    14.01.2019 - 11:33
Екс-чемпіон світу виграв перший бій після поразки від Ломаченка
Фото: Ломаченко - Рігондо (twitter.com/trboxing)

Рігондо в першому ж раунді нокаутував Дельгадо

Колишній чемпіон світу у другій найлегшій вазі Гільєрмо Рігондо успішно повернувся на професійний ринг. Про це повідомляє BoxingScene.

Дворазовий олімпійський чемпіон вночі 13 січня в Лос-Анджелесі нокаутував в першому раунді 27-річного мексиканця Джованні Дельгадо, для якого ця поразка стала п'ятою поспіль і восьмим в останніх 10 боях.

 

У цьому матчі Рігондо повернувся в свою колишню вагову категорію до 55,3 кг.

В останньому поєдинку Рігондо, який відбувся в грудні 2017 року, 38-річний кубинець програв Василю Ломаченку. Тоді український боксер завдав йому першої поразки в кар'єрі. Заради цього поєдинку кубинець піднімався в вагову категорію до 59 кг.

Всього на рахунку Гільєрмо 18 перемог (12 нокаутом) і одна поразка.

 

Нагадаємо, Василь Ломаченко в 2018 році перейшов в легку вагу і завоював два титули за версіями WBA і WBO, здобувши перемоги в боях з Хорхе Лінаресом і Хосе Педрасою. Наступною метою українця стане отримання титулу IBF в цій вазі.

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Новини України Василь ЛомаченкобойБокс
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