Екс-акціонер "ПриватБанку" публічно звернувся до Тігіпка через продаж порту "Боріваж"

Як відомо, 23 грудня "ПриватБанк" виставив на продаж частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ "Боріваж" в розмірі майже 3 млрд 556 млн грн.

Стартова ціна лота становила близько 3 млрд 428 млн грн. Але за результатами аукціону за участю всього одного учасника його продали за зниженою вартістю - за 2 млрд грн.

За словами колишнього акціонера "ПриватБанку" Олексія Мартинова, цим аукціоном державі було завдано збитків у розмірі не менше 3 млрд грн.

Крім того, "ПриватБанк" продав кредити ТОВ "Боріваж", попри судову заборону та відкриту кримінальну справу. Покупцем стала компанія, яку пов'язують із бізнесменом Сергієм Тігіпком.

"Ви є відомим інвестором і власником фінансово-промислової групи "ТАС". Ваш бізнес значною мірою залежить від Вашої ділової репутації. Проте, як на мене, зв’язки з Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Коломойським на сьогодні є вкрай токсичними. Ви, безумовно, усвідомлюєте, що утримання часток у спільних бізнес-проєктах із цими одіозними олігархами - секрет Полішинеля", - написав Мартинов.

На його думку, будь-яка дотичність до спільних бізнесів та фронтування інтересів Коломойського і Боголюбова суттєво шкодить державі.

"Ви добре знаєте, що ділова репутація напрацьовується роками, а втрачається миттєво й безповоротно. Обман держави у скрутний для неї час не лише не додасть Вам плюсів до репутації, а й залишить незабутній слід в історії", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальну справу за фактом продажу "ПриватБанком" кредитів ТОВ "Боріваж".