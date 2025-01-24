Экс-акционер "ПриватБанка" публично обратился к Тигипко из-за продажи порта "Бориваж"

Как известно, 23 декабря "ПриватБанк" выставил на продажу часть права требования по кредитным договорам к ООО "Бориваж" в размере почти 3 млрд 556 млн грн.

Стартовая цена лота составляла около 3 млрд 428 млн грн. Но по результатам аукциона с участием всего одного участника его продали по сниженной стоимости - за 2 млрд грн.

По словам бывшего акционера "ПриватБанка" Алексея Мартынова, этим аукционом государству был нанесен ущерб в размере не менее 3 млрд грн.

Кроме того, "ПриватБанк" продал кредиты ООО "Бориваж", несмотря на судебный запрет и открытое уголовное дело. Покупателем стала компания, которую связывают с бизнесменом Сергеем Тигипко.

"Вы являетесь известным инвестором и владельцем финансово-промышленной группы "ТАС". Ваш бизнес в значительной степени зависит от Вашей деловой репутации. Однако, как по мне, связи с Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским на сегодня являются крайне токсичными. Вы, безусловно, осознаете, что удержание долей в совместных бизнес-проектах с этими одиозными олигархами - секрет Полишинеля", - написал Мартынов.

По его мнению, любая причастность к совместным бизнесам и фронтирование интересов Коломойского и Боголюбова существенно вредит государству.

"Вы хорошо знаете, что деловая репутация нарабатывается годами, а теряется мгновенно и безвозвратно. Обман государства в затруднительное для него время не только не добавит Вам плюсов к репутации, но и оставит незабываемый след в истории", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело по факту продажи "ПриватБанком" кредитов ООО "Бориваж".