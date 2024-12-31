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НАБУ відкрило справу за фактом продажу "ПриватБанком" кредитів порту "Боріваж"

Вівторок 31 грудня 2024 17:24
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НАБУ відкрило справу за фактом продажу "ПриватБанком" кредитів порту "Боріваж" Фото: НАБУ відкрило справу за фактом продажу "ПриватБанком" кредитів порту "Боріваж" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальну справу за фактом продажу "ПриватБанком" кредитів ТОВ "Боріваж".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, що є в розпорядженні реєстру.

НАБУ здійснює розслідування щодо можливих порушень службовими особами "ПриватБанку", які могли неналежно виконати свої обов’язки під час проведення аукціону.

За інформацією, викладеною у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дії посадовців могли бути спрямовані на зменшення активів, що були предметом застави, власником якої виступає держава.

Як відомо, 23 грудня 2024 року на електронному майданчику СЕТАМ "ПриватБанк" провів аукціон з продажу кредитів ТОВ "Боріваж".

Колишній акціонер "ПриватБанку" Олексій Мартинов раніше заявляв, що цей продаж завдав збитків державі на суму не менше трьох мільярдів гривень.

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