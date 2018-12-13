Трамп отреагировал на решение суда по делу его экс-адвоката Коэна

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп добавил, что не сделал ничего плохого в вопросах касательно финансирования предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение суда по делу его экс-адвоката Майкла Коэна. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter.

Он отметил, что адвокат несет большую ответственность в случае ошибки.

"Я никогда не просил Майкла Коэна нарушать закон. Он был юристом, и он должен знать закон", - написал он.

Трамп добавил, что не сделал ничего плохого в вопросах касательно финансирования предвыборной кампании.

"Коэна признали виновным по многим обвинениям, не связанным со мной, но он признался виновным по двум обвинениям, связанным с кампанией, которые вообще не являлись преступлением", - написал он.

Трамп добавил, что Коэн пошел на сделку со следствием, чтобы получить меньший тюремный срок и поставить президента в неудобное положение.

"Как юрист Майкл несет большую ответственность передо мной", - отметил Трамп.

Напомним, суд приговорил бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам тюремного заключения за нарушения правил финансирования избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что если будет доказано, что Трамп поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях, это может считаться нарушением правил финансирования предвыборной кампании и стать основанием для импичмента.