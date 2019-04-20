Экозащитники заявили о экологической проблеме из-за пожара в Нотр-Даме

Экозащитники требуют от французских властей провести обеззараживание собора Нотр-Дам де Пари, который пострадал от масштабного пожара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление французской организации экозащитников Robin des Bois.

В заявлении говорится, что во время пожара расплавились по меньшей мере 300 тонн свинца, который был в элементах отделки шпиля Собора и на его крыше.

"После того, как расплавились 300 тонн свинца, который находился в отделке шпиля Собора и на его крыше, Нотр-Дам стал зараженной площадкой. На сегодняшний день Собор представляет собой кучу токсичных отходов", - отметили экологи.

Кроме того, организация требует, чтобы власть опубликовала информацию о всех токсичных веществах, которые остались после пожара, и провести анализ воздуха в Париже на содержание свинца.

Напомним, ранее настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове предположил, что к пожару в Нотр-Дам де Пари мог привести какой-то сбой в компьютерной системе. О какой именно компьютерной системе идет речь он не уточнил.

Уже есть несколько версий причины возгорания собора. В частности, пожарные считают, что это произошло из-за работы по реставрации здания. По версии прокуратуры, свидетельства преднамеренного поджога собора Парижской Богоматери нет.