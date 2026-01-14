Екошуби на зиму 2026: три різні образи від українських знаменитостей
Українські знаменитості показують, як екошуба може виглядати по-різному у зимовому сезоні 2026. MamaRika робить ставку на анімалістичний принт, Тетяна Парфільєва поєднує пухнасте хутро зі спортивним стилем, а Христина Горняк обирає міську елегантність, доводячи, що теплий верхній одяг може бути і трендовим, і практичним.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
MamaRika показала шубу з леопардовим принтом
Співачка продемонструвала яскравий та затишний зимовий "лук" на фоні засніжених Карпат, зробивши ставку на сміливий леопардовий принт, який зараз в тренді.
MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)
Ключові елементи образу
- Шуба з екохутра: об’ємна довжина міді, пухнаста текстура і теплі коричнево-бежеві відтінки створюють зухвалий та ефектний акцент.
- Теплий аксесуар: чорний капор обрамляє обличчя і додає витонченості.
- Базовий низ: чорні легінси врівноважують яскраву верхню частину аутфіту.
- Рукавиці: об’ємні руді рукавиці перегукуються з принтом шуби та додають затишку.
Образ доповнюють розпущене волосся і сяюча посмішка співачки, що робить look ідеальним для зимового відпочинку - яскраво, комфортно і фотогенічно.
Співачка MamaRika задає тренди (фото: instagram.com/mamarika_official)
Тетяна Парфільєва показала пухнасту шубу
Українська блогерка та засновниця бренду Cher’17 продемонструвала, як поєднати розкішний об’ємний верх зі спортивним стилем для зимових прогулянок.
Блогерка Тетяна Парфільєва (фото: instagram.com/tanyaparfileva)
Ключові елементи образу
- Світла шуба з екохутра: масивна шуба молочного відтінку з густим ворсом і широким англійським коміром.
- Спортивний костюм: сірий трикотажний комплект - джемпер і вільні джогери - для комфорту і свободи рухів.
- Аксесуари: чорна в’язана шапка-біні з логотипом Chanel, масивні сонцезахисні окуляри, структурована чорна сумка.
- Взуття: високі сірі місяцеходи (moon boots), практичні для прогулянок по снігу.
Локація фотозйомки - засніжені ялини та гірські краєвиди - підкреслює актуальність пухнастих шуб для зими 2026 та демонструє поєднання естетики it-girl з практичністю.
Тетяна Парфільєва (фото: instagram.com/tanyaparfileva)
Христина Горняк показа шубу в найбільш трендовому відтінку
Нотаріус і блогерка Христина Горняк показала, як шуба з екохутра може стати основою стильного і функціонального зимового образу для міста.
Колишня Остапчука показала модний лук (фото: instagram.com/kristygor)
Деталі "луку"
- Шуба з екохутра: довга модель шоколадного кольору з фактурою, що імітує натуральний ворс.
- Базовий шар: світлий молочний костюм - джемпер на блискавці та вільні штани.
- Взуття: бежеві уггі на низькій платформі для комфорту.
- Аксесуари: масивні сонцезахисні окуляри з жовто-коричневими лінзами, невелика чорна сумка на золотому ланцюжку, лаконічні золотисті сережки-кільця.
Образ Христини демонструє, що одна ефектна деталь - екошуба може створити look, який однаково доречний і для ділових зустрічей, і для відпочинку, поєднуючи комфорт із трендовою естетикою.
Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
