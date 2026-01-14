Экошубы на зиму 2026: три разных образа от украинских знаменитостей

Украинские знаменитости показывают, как экошуба может выглядеть по-разному в зимнем сезоне 2026. MamaRika делает ставку на анималистичный принт, Татьяна Парфильева сочетает пушистый мех со спортивным стилем, а Кристина Горняк выбирает городскую элегантность, доказывая, что теплая верхняя одежда может быть и трендовой, и практичной.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

MamaRika показала шубу с леопардовым принтом

Певица продемонстрировала яркий и уютный зимний "лук" на фоне заснеженных Карпат, сделав ставку на смелый леопардовый принт, который сейчас в тренде.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Ключевые элементы образа

Шуба из экомеха : объемная длина миди, пушистая текстура и теплые коричнево-бежевые оттенки создают дерзкий и эффектный акцент.

: объемная длина миди, пушистая текстура и теплые коричнево-бежевые оттенки создают дерзкий и эффектный акцент. Теплый аксессуар: черный капор обрамляет лицо и добавляет изящества.

черный капор обрамляет лицо и добавляет изящества. Базовый низ : черные леггинсы уравновешивают яркую верхнюю часть аутфита.

: черные леггинсы уравновешивают яркую верхнюю часть аутфита. Варежки: объемные рыжие варежки перекликаются с принтом шубы и добавляют уюта.

Образ дополняют распущенные волосы и сияющая улыбка певицы, что делает look идеальным для зимнего отдыха - ярко, комфортно и фотогенично.

Певица MamaRika задает тренды (фото: instagram.com/mamarika_official)

Татьяна Парфильева показала пушистую шубу

Украинская блогерша и основательница бренда Cher'17 продемонстрировала, как совместить роскошный объемный верх со спортивным стилем для зимних прогулок.

Блогерша Татьяна Парфильева (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Ключевые элементы образа

Светлая шуба из экомеха: массивная шуба молочного оттенка с густым ворсом и широким английским воротником.

массивная шуба молочного оттенка с густым ворсом и широким английским воротником. Спортивный костюм: серый трикотажный комплект - джемпер и свободные джогеры - для комфорта и свободы движений.

серый трикотажный комплект - джемпер и свободные джогеры - для комфорта и свободы движений. Аксессуары: черная вязаная шапка-бини с логотипом Chanel, массивные солнцезащитные очки, структурированная черная сумка.

черная вязаная шапка-бини с логотипом Chanel, массивные солнцезащитные очки, структурированная черная сумка. Обувь: высокие серые луноходы (moon boots), практичные для прогулок по снегу.

Локация фотосъемки - заснеженные ели и горные пейзажи - подчеркивает актуальность пушистых шуб для зимы 2026 и демонстрирует сочетание эстетики it-girl с практичностью.

Татьяна Парфильева (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Кристина Горняк показа шубу в самом трендовом оттенке

Нотариус и блогер Кристина Горняк показала, как шуба из экомеха может стать основой стильного и функционального зимнего образа для города.

Бывшая Остапчука показала модный лук (фото: instagram.com/kristygor)

Детали "лука"

Шуба из экомеха : длинная модель шоколадного цвета с фактурой, имитирующей натуральный ворс.

: длинная модель шоколадного цвета с фактурой, имитирующей натуральный ворс. Базовый слой : светлый молочный костюм - джемпер на молнии и свободные брюки.

: светлый молочный костюм - джемпер на молнии и свободные брюки. Обувь : бежевые угги на низкой платформе для комфорта.

: бежевые угги на низкой платформе для комфорта. Аксессуары: массивные солнцезащитные очки с желто-коричневыми линзами, небольшая черная сумка на золотой цепочке, лаконичные золотистые серьги-кольца.

Образ Кристины демонстрирует, что одна эффектная деталь - экошуба может создать look, который одинаково уместен и для деловых встреч, и для отдыха, сочетая комфорт с трендовой эстетикой.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)