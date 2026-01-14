Экошубы на зиму 2026: три разных образа от украинских знаменитостей
Украинские знаменитости показывают, как экошуба может выглядеть по-разному в зимнем сезоне 2026. MamaRika делает ставку на анималистичный принт, Татьяна Парфильева сочетает пушистый мех со спортивным стилем, а Кристина Горняк выбирает городскую элегантность, доказывая, что теплая верхняя одежда может быть и трендовой, и практичной.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
MamaRika показала шубу с леопардовым принтом
Певица продемонстрировала яркий и уютный зимний "лук" на фоне заснеженных Карпат, сделав ставку на смелый леопардовый принт, который сейчас в тренде.
MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)
Ключевые элементы образа
- Шуба из экомеха: объемная длина миди, пушистая текстура и теплые коричнево-бежевые оттенки создают дерзкий и эффектный акцент.
- Теплый аксессуар: черный капор обрамляет лицо и добавляет изящества.
- Базовый низ: черные леггинсы уравновешивают яркую верхнюю часть аутфита.
- Варежки: объемные рыжие варежки перекликаются с принтом шубы и добавляют уюта.
Образ дополняют распущенные волосы и сияющая улыбка певицы, что делает look идеальным для зимнего отдыха - ярко, комфортно и фотогенично.
Певица MamaRika задает тренды (фото: instagram.com/mamarika_official)
Татьяна Парфильева показала пушистую шубу
Украинская блогерша и основательница бренда Cher'17 продемонстрировала, как совместить роскошный объемный верх со спортивным стилем для зимних прогулок.
Блогерша Татьяна Парфильева (фото: instagram.com/tanyaparfileva)
Ключевые элементы образа
- Светлая шуба из экомеха: массивная шуба молочного оттенка с густым ворсом и широким английским воротником.
- Спортивный костюм: серый трикотажный комплект - джемпер и свободные джогеры - для комфорта и свободы движений.
- Аксессуары: черная вязаная шапка-бини с логотипом Chanel, массивные солнцезащитные очки, структурированная черная сумка.
- Обувь: высокие серые луноходы (moon boots), практичные для прогулок по снегу.
Локация фотосъемки - заснеженные ели и горные пейзажи - подчеркивает актуальность пушистых шуб для зимы 2026 и демонстрирует сочетание эстетики it-girl с практичностью.
Татьяна Парфильева (фото: instagram.com/tanyaparfileva)
Кристина Горняк показа шубу в самом трендовом оттенке
Нотариус и блогер Кристина Горняк показала, как шуба из экомеха может стать основой стильного и функционального зимнего образа для города.
Бывшая Остапчука показала модный лук (фото: instagram.com/kristygor)
Детали "лука"
- Шуба из экомеха: длинная модель шоколадного цвета с фактурой, имитирующей натуральный ворс.
- Базовый слой: светлый молочный костюм - джемпер на молнии и свободные брюки.
- Обувь: бежевые угги на низкой платформе для комфорта.
- Аксессуары: массивные солнцезащитные очки с желто-коричневыми линзами, небольшая черная сумка на золотой цепочке, лаконичные золотистые серьги-кольца.
Образ Кристины демонстрирует, что одна эффектная деталь - экошуба может создать look, который одинаково уместен и для деловых встреч, и для отдыха, сочетая комфорт с трендовой эстетикой.
Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Вас также может заинтересовать
- Как носить кожаные шорты зимой
- Кристина Горняк продемонстрировала стильный зимний "лук" с длинной шубой и уггами
- Маша Ефросинина показала модный total look из экокожи.