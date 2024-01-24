Економно та надійно: обираємо авто для життя за містом

Як правило, той, хто живе поряд з великим містом, працює саме у ньому, тобто щодня до нього їздить. Тож виходить, що приміський мешканець використовує машину у двох, а то й у трьох режимах руху – і якщо підходити вдумливо, модель авто треба підбирати відповідним чином.

Найчастіше під мешканням за містом розуміється приватна садиба у впорядкованому селі чи селищі-супутнику поряд з мегаполісом. Відповідно виходить, що майже кожен такий автомобіліст щодня використовує машину і в напруженому міському трафіку, і в трасовому режимі, а може ще й в умовах оффроуду – наприклад, коли взимку снігу багато, а прибиральної техніки у сільських комунальників мало. Лише це вимагає від автомобіля певних універсальних якостей, а крім того, часто у власника заміської садиби є інші, не менш масштабні запити.

Що вам не потрібно

Якщо в якості мешканця пригороду ви новачок, через помилкові уявлення про таке життя ви можете при виборі машини накоїти певних помилок. Тож на підставі реального досвіду маємо застерегти вас від цього. Отже, навряд чи вам варто купувати:

Реальний позашляховик. Сумнівно, що трансмісія 4х4 з блокуваннями і “поніжайкою” у вас буде затребувана настільки часто, що є сенс в покупці важкого безкомпромісного позашляховика. Власне, є кілька цілком гламурних моделей, які мають “правильний” повний привод, але це майже обов’язково будуть дорогі преміальні авто – якщо вас це не тривожить, то, як кажуть, “можна брати”.

Рамний пікап. Інша крайність – ухил в господарчу діяльність. Тобто ніхто не заборонить вам щодня їздити на роботу на тій самій вантажній машині, на якій ви раз на місяць возите квадроцикл, дрова та садове сміття, але повірте, з точки зору комфорту та поточних витрат це не найкраще рішення.

Суперкомпакт А-класу. Навіть якщо з передмістя до міста буде постійно їздити не більше одного-двох осіб, маленький автомобільчик – не ваш вибір. По-перше, у машин компактного класу традиційно невеликий ресурс, а ваші регулярні поїздки передмістя-місто-передмістя означатимуть близько тисячі кілометрів пробігу на місяць. По-друге, маленькі автомобільчики добре пристосовані для міського трафіку і гірше – для швидкісних заміських трас. По-третє, дуже ймовірно, що вам доведеться возити з міста до дому щось більш-менш габаритне, а наймати таксі чи вантажне таксі за тарифом “за місто” доволі дорого (див. також нижче).

Марка, модель, технічний стан

Якщо члени заміської родини повинні щодня бувати у сусідньому місті, для їхнього авто на першому місці має бути надійність і запас ресурсу. Хай навіть це буде простенька бюджетна модель, але – в максимально доброму стані, з великим запасом ресурсу, щоб машина не підводила в дорозі. Відповідно, марка теж бажана з числа тих, чиї моделі відомі безвідмовністю.

Спокуса придбати замість майже нової, але “народної” машини підтоптаний екземпляр такого собі преміум-класу буде великою. Але в момент прийняття рішення подумайте, у що вам стане її евакуація до найближчої СТО десь з середини вашого типового маршруту між містом і домівкою. І при інтенсивній експлуатації така ситуація буде повторюватись не одноразово, адже високе реноме моделі це одне, а часті відмови через фізичний знос деталей – це інше.

Тип кузова

Зазвичай є багато аргументів за те, щоб машина мешканця передмістя була місткою, незалежно від того, скільки осіб буде щодня відправлятись у поїздку.

Більшість мешканців приміської зони підтвердять, що подібний спосіб життя несе з собою певний дисонанс: оселившись у сільській місцевості, але працюючи у мегаполісі, люди мають цілком міські споживацькі та культурні запити. А це значить, що через відсутність поряд з домівкою спеціалізованих магазинів та супермаркетів, вам часто доведеться везти з міста певні покупки, зокрема, щось громіздке. Причому найчастіше заради економії пального і часу це буде не окрема “експедиція”, а, як кажуть перевізники, “попутний вантаж”. Тобто частина пасажирських місць під час перевезення покупок теж буде зайнятою.

Тож щоб мати змогу прихопити по дорозі щось об’ємне з магазину, краще мати у розпорядженні не седан і не хетчбек, а як мінімум універсал. Наголосимо, що кросовери і позашляховики, які формально теж мають кузов універсал, насправді трохи інше – через високу підлогу і великі колісні арки вони не такі місткі зсередини.

Кращий в цьому плані варіант – легкий комерційний фургончик, так званий “пиріжок” чи по-науковому високий універсал. Варто придивитися до вантажопасажирського виконання таких моделей – з можливістю трансформації салону або частини салону на багажний простір.

Не настільки утилітарний вигляд матиме машина у форм-факторі компактвена, але вони найчастіше більше зорієнтовані на зручності для пасажирів, ніж на вантажоперевезення.

По господарству

Як правило, мешканець приватного будинку з садибою має чимало господарських клопотів, які теж “закриваються” за допомогою авто. У випадку з автомобілем типу “пиріжок” питання можна вважати знятим. А якщо наявна машина менш практична і має розкішне оздоблення салону і багажника, можна порадити поповнити автопарк причепом. Плюсів у нього купа, але мінус теж є – за певних умов водієві може знадобитись додаткова категорія ВЕ в правах (загальна маса причепа понад 750 кг та інші нюанси).

Трансмісія

Сподіваємося, ви живете не в будиночку лісника (хоча для деяких містян це давня мрія), а значить, до вашої домівки прокладена дорога з твердим покриттям. Відповідно, повний привод вам може знадобитися тільки взимку, після потужного снігопаду. Наскільки часто у вашому регіоні трапляються такі природні явища – настільки сильною і буде ваша потреба у 4х4.

Проте, тут же зазначимо, що більшість повноприводних кросоверів насправді залишається повноприводними протягом кількох хвилин. А після більш-менш інтенсивного борсання в снігу муфта, що підключає задню вісь, перегрівається і вимикається – аж до повного остигання. Тобто майте на увазі, що проїхати кілометр по сніжній цілині глибиною вище бампера повний привод сучасного кросовера вам не допоможе – він створений не для цього. Але ми не кажемо, що кросовер в таких ситуаціях геть безглуздий, адже він має такі корисні на проблемній дорозі речі, як збільшений кліренс і великі колеса. Які у комплекті з шинами арктичного (скандинавського) типу і досвідченим драйвером можуть творити дива.

Близько до ідеалу

Якщо в родині вже є один більш-менш універсальний автомобіль – місткий і в цілому придатний для далеких мандрівок, можна подумати про окрему машину суто для конкретних поїздок у місто і назад. І в багатьох випадках ідеальним вибором для цього буде електромобіль. Вночі він буде заряджатися у вашому гаражі, а на денному маршруті витрачати отриману енергію.

Особлива красота такого рішення у тому, що зараз у продажу можна знайти електромобіль на будь-який добовий пробіг, починаючи від 150 кілометрів, тож у випадку обмеженого бюджету вам не доведеться переплачувати за непотрібну вам ємність батареї.

Але майте на увазі: не можна обирати запас ходу машини “впритул” до вашого середньо добового пробігу. Врахуйте, що іноді може виникати абопотреба заїхати десь по дорозі, ймовірність потрапити у пробку або поїхати в об’їзд через ремонт чи аварію на дорозі. Взимку радіус дії електромобіля знижується на 30 – 50 % через витрати на опалення салону. Нарешті, з роками далекобійність електромобіля, особливо вживаного, падає через природне старіння тягової батареї; цифра щорічної деградації для кожної моделі відома, і вона має перекриватись тим запасом діапазону, який ви маєте забезпечити при виборі машини.

Крім зручностей у керуванні, які забезпечує електропривод, іноді ви можете отримати ще й економію на пальному. Але при розрахунках – як фінансових, так і стратегічних – візьміть також до уваги вартість гаражного зарядного пристрою, який вам, можливо, доведеться придбати і змонтувати.

Якщо коротко

Режим експлуатації – основоположний чинник при виборі автомобіля: і найкраща модель здаватиметься невдалою, якщо її змусити виконувати невластиві їй завдання. Оскільки вибір автомобілів в Україні зараз в усіх сенсах величезний, гріх не скористатись цією можливістю, щоб найкращим чином потім реалізовувати те, за що ви заплатили ваші гроші.