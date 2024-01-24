Экономно и надежно: выбираем авто для жизни за городом

Как правило, живущий рядом с большим городом работает именно в нем, то есть ежедневно в него ездит. Выходит, что пригородный житель использует машину в двух, а то и в трех режимах движения – и если подходить вдумчиво, модель авто нужно подбирать соответствующим образом.

Чаще всего под проживанием за городом понимается частный дом в благоустроенном селе или поселке-спутнике рядом с мегаполисом. Соответственно, получается, что почти каждый такой автомобилист ежедневно использует машину и в напряженном городском трафике, и в трассовом режиме, а может еще и в условиях оффроуда – например, когда зимой снега много, а уборочной техники у сельских коммунальщиков мало. Одно только это требует от автомобиля определенных универсальных качеств, а кроме того, часто у владельца загородного дома есть другие, не менее масштабные запросы.

Что вам не нужно

Если в качестве обитателя пригорода вы новичок, из-за ошибочных представлений о такой жизни вы можете при выборе машины совершить определенные ошибки. И на основании реального опыта мы должны предостеречь вас от этого. Итак, вряд ли вам стоит покупать:

Реальный внедорожник. Сомнительно, что трансмиссия 4х4 с блокировками и “понижайкой” у вас будет востребована настолько часто, что есть смысл в покупке тяжелого бескомпромиссного внедорожника. Собственно, есть несколько вполне гламурных моделей, имеющих "правильный" полный привод, но это почти обязательно будут дорогие премиальные автомобили – если вас это не тревожит, то, как говорится, "можно брать".

Рамный пикап. Другая крайность – уклон в хозяйственную деятельность. То есть никто не запретит вам ежедневно ездить на работу на той же грузовой машине, на которой вы раз в месяц возите квадроцикл, дрова и садовый мусор, но поверьте, с точки зрения комфорта и текущих расходов это не самое лучшее решение.

Суперкомпакт А-класса. Даже если из пригорода в город будет постоянно ездить не больше одного-двух человек, маленький автомобильчик – не ваш выбор. Во-первых, у машин компактного класса традиционно небольшой ресурс, а ваши регулярные поездки пригород-город-пригород будут означать около тысячи километров пробега в месяц. Во-вторых, маленькие автомобильчики хорошо приспособлены для городского трафика и похуже – для скоростных загородных трасс. В-третьих, очень вероятно, что вам придется возить из города в дом что-то более или менее габаритное, а нанимать такси или грузовое такси по тарифу "за город" довольно дорого (см. также ниже).

Марка, модель, состояние

Если члены загородной семьи должны ежедневно бывать в соседнем городе, для их авто на первом месте должна быть надежность и запас ресурса. Пусть это будет простенькая бюджетная модель, но – в максимально хорошем состоянии, с большим запасом ресурса, чтобы машина не подводила в пути. Соответственно, марка тоже желательна из числа тех, чьи модели известны безотказностью.

Соблазн приобрести вместо почти новой, но "народной" машины потрепанный экземпляр эдакого премиум-класса будет большим. Но в момент принятия решения подумайте, во что вам обойдется ее эвакуация на ближайшую СТО где-то с середины вашего типичного маршрута между городом и домом. И при интенсивной эксплуатации такая ситуация будет повторяться неоднократно, ведь высокое реноме модели это одно, а частые отказы из-за физического износа деталей – это другое.

Тип кузова

Обычно много аргументов за то, чтобы машина жителя пригорода была вместительной, независимо от того, сколько человек будет ежедневно отправляться в поездку.

Большинство жителей пригородной зоны подтвердят, что подобный образ жизни несет с собой определенный диссонанс: поселившись в сельской местности, но, работая в мегаполисе, люди имеют вполне городские потребительские и культурные запросы. А это значит, что из-за отсутствия рядом с домом специализированных магазинов и супермаркетов, вам часто придется везти из города определенные покупки, в частности что-то громоздкое. Причем чаще ради экономии горючего и времени это будет не отдельная "экспедиция", а, как говорят перевозчики, "попутный груз". То есть часть пассажирских мест при перевозке покупок тоже будет занята.

Так что, чтобы иметь возможность прихватить по дороге что-то объемное из магазина, лучше иметь в распоряжении не седан и не хэтчбек, а как минимум универсал. Отметим, что кроссоверы и внедорожники, формально тоже имеющие кузов универсал, на самом деле немного другое – из-за высокого пола и больших колесных арок они не так вместительны изнутри.

Лучший в этом плане вариант – легкий коммерческий фургончик, так называемый “пирожок” или по-научному высокий универсал. Следует присмотреться к грузопассажирскому исполнению таких моделей – с возможностью трансформации салона или части салона в багажное пространство.

Не столь утилитарно будет выглядеть машина в форм-факторе компактвэна, но они обычно больше ориентированы на удобства для пассажиров, чем на грузоперевозки.

По хозяйству

Как правило, житель частного дома с усадьбой имеет немало хозяйственных хлопот, которые тоже закрываются с помощью авто. В случае с автомобилем типа "пирожок" вопрос можно считать снятым. А если имеющаяся машина менее практична и имеет дорогую отделку салона и багажника, можно посоветовать пополнить автопарк прицепом. Плюсов у него куча, но минус тоже есть – при определенных условиях водителю может понадобиться дополнительная категория ВЕ в правах (общая масса прицепа более 750 кг и другие нюансы).

Трансмиссия

Надеемся, вы живете не на лесном кордоне (хотя для некоторых горожан это давняя мечта), а значит, к вашему дому проложена дорога с твердым покрытием. Соответственно полный привод вам может понадобиться только зимой, после мощного снегопада. Насколько часто в вашем регионе случаются такие природные явления – настолько будет сильна ваша потребность в 4х4.

Однако здесь же отметим, что большинство полноприводных кроссоверов на самом деле остается полноприводными в течение нескольких минут. А после более или менее интенсивного барахтания в снегу муфта, подключающая заднюю ось, перегревается и выключается – вплоть до полного остывания. То есть имейте в виду, что проехать километр по снежной целине глубиной выше бампера полный привод современного кроссовера вам не поможет – он создан не для этого. Но мы не говорим, что кроссовер в таких ситуациях не имеет смысла, ведь у него есть такие полезные на проблемной дороге вещи, как увеличенный клиренс и большие колеса. Которые в комплекте с шинами арктического (скандинавского) типа и опытным драйвером могут творить чудеса.

Близко к идеалу

Если в семье уже есть один более-менее универсальный автомобиль – вместительный и в целом пригодный для дальних путешествий, можно подумать об отдельной машине сугубо для конкретных поездок в город и обратно. И во многих случаях идеальным выбором для этого станет электромобиль. Ночью он будет заряжаться в вашем гараже, а на дневном маршруте тратить полученную энергию.

Особая красота такого решения в том, что сейчас в продаже можно найти электромобиль на любой суточный пробег, начиная от 150 километров, так что в случае ограниченного бюджета вам не придется переплачивать за ненужную емкость батареи.

Но имейте в виду: нельзя выбирать запас хода машины "вплотную" к вашему среднесуточному пробегу. Учтите, что иногда может возникать или потребность заехать где-нибудь по дороге, или вероятность попасть в пробку, или поехать в объезд из-за ремонта или аварии на дороге. Зимой радиус действия электромобиля снижается на 30 – 50% из-за затрат энергии на отопление салона. Наконец, с годами дальнобойность электромобиля, особенно подержанного, падает из-за естественного старения тяговой батареи. Цифра ежегодной деградации для каждой модели известна, и она должна перекрываться запасом диапазона, который вы должны обеспечить при выборе машины.

Помимо удобств в управлении, обеспечиваемых электроприводом, иногда вы можете получить еще и экономию на топливе. Но при расчетах – как финансовых, так и стратегических – примите также во внимание стоимость гаражного зарядного устройства, которое вам, возможно, придется приобрести и смонтировать.

Если коротко

Режим эксплуатации – основополагающий фактор при выборе автомобиля: и самая лучшая модель будет казаться неудачной, если заставить ее выполнять несвойственные ей задачи. Поскольку выбор автомобилей в Украине сейчас во всех смыслах огромен, грех не воспользоваться этой возможностью, чтобы наилучшим образом реализовывать то, за что вы заплатили ваши деньги.



