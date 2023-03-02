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Економлять запаси: в ЗСУ розповіли про нову тактику ракетних ударів росіян

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вирішили змінити тактику нанесення ракетних ударів, що дозволяє їм дещо економити свої запаси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь".

Коментуючи вчорашні удари, в командуванні зазначили, що спочатку росіяни здійснили ракетний обстріл з використанням стратегічної авіації. Вже під час другої хвилі ворог завдав удари з тимчасово окупованої території Запорізької області наземними системами С-300.

"Цілком очевидна певна економія ракет, але ступень загрози ракетного удару не зменшується", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами начальниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, росіяни можуть вдатися до точкових ударів, або ж атак хвилями, а не масованих ударів.

Як відзначив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, наразі наші ППО здатні збивати щонайменше 80% ворожих ракет.

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