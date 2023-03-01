Наєв про ефективність роботи української ППО: збиває 80% ракет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

"На даний час відсоток збиття ракет дуже змінився і дорівнює 80 відсотків. І навіть більше в окремих випадках. Наші фахівці протиповітряної оборони стали більш професійними й компетентними", - зазначив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Проте, за його словами, ворог теж змінює свою тактику та способи застосування засобів повітряного нападу. "Тож ми проводимо аналіз після кожного удару. Цей аналіз доводиться і командири, відповідно, приймають такі рішення, щоб стійкість протиповітряної оборони була на найвищому рівні", - додав командувач.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські військові з вересня 2022 року знищили понад 650 крилатих ракет та понад 610 дронів-камікадзе, якими війська РФ били територією України.

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