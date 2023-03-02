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Экономят запасы: в ВСУ рассказали о новой тактике ракетных ударов россиян

Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты решили изменить тактику нанесения ракетных ударов, что позволяет им несколько экономить свои запасы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Південь".

Комментируя вчерашние удары, в командовании отметили, что сначала россияне совершили ракетные обстрелы с использованием стратегической авиации. Уже во второй волне враг нанес удары с временно оккупированной территории Запорожской области наземными системами С-300.

"Совершенно очевидна определенная экономия ракет, но степень угрозы ракетного удара не уменьшается", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам начальницы Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, россияне могут прибегнуть к точечным ударам , или атакам волнами, а не массированным ударам.

Как отметил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сейчас наши ПВО способны сбивать не менее 80% вражеских ракет.

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