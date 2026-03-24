Економія до 6 гривень на літрі: де 24 березня вигідніше заправляти авто

Головне:

Бензин : Ціни на А-95 на OKKO, WOG, SOCAR стабільні (74,99 грн за літр), "Укрнафта" тримає вартість без змін (68,99 грн).

: Ціни на А-95 на OKKO, WOG, SOCAR стабільні (74,99 грн за літр), "Укрнафта" тримає вартість без змін (68,99 грн). Газ : На "Укрнафті" ціна зросла на 1 грн (до 44,99 грн), тоді як на OKKO та WOG вона залишається на рівні 46,98-46,99 грн.

: На "Укрнафті" ціна зросла на 1 грн (до 44,99 грн), тоді як на OKKO та WOG вона залишається на рівні 46,98-46,99 грн. Дизель : Сьогодні підняла вартість "Укрнафта" на 1 грн (до 80,99 грн), у великих мереж ціна не змінилася - 86,99 грн.

: Сьогодні підняла вартість "Укрнафта" на 1 грн (до 80,99 грн), у великих мереж ціна не змінилася - 86,99 грн. Де дешевше: Найвигідніші пропозиції на всі види пального зберігаються на державній "Укрнафті" - економія складає від 2 до 6 грн на літрі.

Огляд цін: де сьогодні дешевше заправитися

Фото: ціни на пальне в Україні 24 березня, які пропонують популярні мережі АЗС (інфографіка РБК-Україна)

Трійка популярних мереж OKKO, WOG, SOCAR демонструють майже повну солідарність у ціновій політиці. В автогазі різниця між ними становить 1 копійку на літрі.

Найдорожчий бензин А-95 - на SOCAR (78,99 грн за NANO 95).

Вартість брендового дизеля (Pulls, Mustang, NANO Extro) зафіксувалася на позначці 89,99 грн/л.

Попри сьогоднішнє здорожчання дизеля та газу, "Укрнафта" залишається найбільш вигідним варіантом для водіїв. Бензин А-95 тут дешевше на 6,00 грн, ніж у мережах OKKO, WOG, SOCAR.

Дизельне пальне навіть після зростання ціни залишається на 6,00 грн доступнішим за аналоги у конкурентів.

Також мережа пропонує бензин А-92 за ціною 65,99 грн.

Деталізація цін на АЗС 24 березня

OKKO:

Бензин Pulls 100: 84,99 грн

Бензин Pulls 95: 77,99 грн

Бензин А-95 Євро: 74,99 грн

ДП Pulls: 89,99 грн

ДП Євро: 86,99 грн

Газ: 46,99 грн

WOG:

Бензин 100: 84,99 грн

Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн

Бензин 95 Євро: 74,99 грн

ДП Євро-5: 86,99 грн

ДП Mustang: 89,99 грн

Газ: 46,98 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100: 84,99 грн

Бензин NANO 95: 78,99 грн

Бензин А-95: 74,99 грн

ДП NANO Extro: 89,99 грн

ДП NANO: 86,99 грн

Газ: 46,98 грн

"Укрнафта":