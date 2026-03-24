Экономия до 6 гривен на литре: где 24 марта выгоднее заправлять автомобиль

10:46 24.03.2026 Вт
2 мин
Топливо подорожало на 1 грн, но "Укрнафта" остается впереди по выгодным ценам
aimg Мария Кучерявец
Фото: цены на топливо выросли, но можно сэкономить до 6 грн (Getty Images)

Цены на АЗС 24 марта демонстрируют значительный разрыв. Пока крупные сети держат стоимость на максимуме, на отдельных заправках можно сэкономить до 6 гривен на каждом литре.

РБК-Украина в обзоре цен рассказывает, где сегодня выгоднее всего купить бензин, дизель и автогаз.

Читайте также: Ждать ли на АЗС "откат" цен? Эксперт назвал главное условие

Главное:

  • Бензин: Цены на А-95 на OKKO, WOG, SOCAR стабильные (74,99 грн за литр), "Укрнафта" держит стоимость без изменений (68,99 грн).
  • Газ: На "Укрнафте" цена выросла на 1 грн (до 44,99 грн), тогда как на OKKO и WOG она остается на уровне 46,98-46,99 грн.
  • Дизель: Сегодня подняла стоимость "Укрнафта" на 1 грн (до 80,99 грн), у крупных сетей цена не изменилась - 86,99 грн.
  • Где дешевле: Самые выгодные предложения на все виды топлива сохраняются на государственной "Укрнафте" - экономия составляет от 2 до 6 грн на литре.

Обзор цен: где сегодня дешевле заправиться

Фото: цены на топливо в Украине 24 марта, которые предлагают популярные сети АЗС (инфографика РБК-Украина)

Тройка популярных сетей OKKO, WOG, SOCAR демонстрируют почти полную солидарность в ценовой политике. В автогазе разница между ними составляет 1 копейку на литре.

Самый дорогой бензин А-95 - на SOCAR (78,99 грн за NANO 95).

Стоимость брендового дизеля (Pulls, Mustang, NANO Extro) зафиксировалась на отметке 89,99 грн/л.

Несмотря на сегодняшнее подорожание дизеля и газа, "Укрнафта" остается наиболее выгодным вариантом для водителей. Бензин А-95 здесь дешевле на 6,00 грн, чем в сетях OKKO, WOG, SOCAR.

Дизельное топливо даже после роста цены остается на 6,00 грн доступнее аналогов у конкурентов.

Также сеть предлагает бензин А-92 по цене 65,99 грн.

Детализация цен на АЗС 24 марта

OKKO:

  • Бензин Pulls 100: 84,99 грн
  • Бензин Pulls 95: 77,99 грн
  • Бензин А-95 Евро: 74,99 грн
  • ДТ Pulls: 89,99 грн
  • ДТ Евро: 86,99 грн
  • Газ: 46,99 грн

WOG:

  • Бензин 100: 84,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
  • Бензин 95 Евро: 74,99 грн
  • ДТ Евро-5: 86,99 грн
  • ДТ Mustang: 89,99 грн
  • Газ: 46,98 грн

SOCAR:

  • Бензин NANO 100: 84,99 грн
  • Бензин NANO 95: 78,99 грн.
  • Бензин А-95: 74,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 89,99 грн.
  • ДТ NANO: 86,99 грн.
  • Газ: 46,98 грн

"Укрнафта":

  • Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy): 71,99 грн
  • Бензин А-95: 68,99 грн
  • Бензин А-92: 65,99 грн
  • ДТ (Energy): 84,99 грн
  • ДТ: 80,99 грн
  • Газ: 44,99 грн
