Економіці кінець? Росіян охопила тотальна недовіра до власних банків, - розвідка

У Росії спостерігається обвал довіри до довгострокових банківських вкладів. Все це відбувається через побоювання у зв'язку з нестабільною економікою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
За даними СЗР, понад 70% росіян розміщують заощадження на депозитах строком до шести місяців, свідчать дані фінансових аналітиків.
Найпопулярнішими стали тримісячні депозити, частка яких у жовтні сягнула 33,2%. Натомість вклади понад рік практично втратили попит - їх частка не перевищує 7%.
"Це пояснюється тотальною недовірою до банківської системи та нестабільністю економіки РФ. Росіяни прагнуть швидко отримати хоч якусь вигоду, остерігаючись довгострокових ризиків", - повідомили в українській розвідці.
Через уповільнення приросту депозитів російські банки переглядають умови обслуговування та намагаються залучити клієнтів новими "вигідними" пропозиціями.
Така динаміка свідчить про поглиблення економічної кризи в РФ і втрату довіри громадян до власної фінансової системи.
Російська економіка продовжує втрачати стійкість на тлі затяжної війни проти України та дії міжнародних санкцій. Ключові галузі демонструють спад, а банківський сектор готується до можливої державної підтримки, аби уникнути колапсу.
4 вересня глава "Сбербанку" Герман Греф визнав, що у другому кварталі 2025 року економічне зростання в Росії фактично зупинилося.
Міжнародний валютний фонд раніше прогнозував, що після короткочасного “військового буму” російська економіка повернеться до стагнації й продовжить втрачати позиції порівняно як із розвиненими державами, так і з країнами, що розвиваються.