Економіці кінець? Росіян охопила тотальна недовіра до власних банків, - розвідка

Фото: Центральний банк Росії (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

У Росії спостерігається обвал довіри до довгострокових банківських вкладів. Все це відбувається через побоювання у зв'язку з нестабільною економікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

За даними СЗР, понад 70% росіян розміщують заощадження на депозитах строком до шести місяців, свідчать дані фінансових аналітиків.

Найпопулярнішими стали тримісячні депозити, частка яких у жовтні сягнула 33,2%. Натомість вклади понад рік практично втратили попит - їх частка не перевищує 7%.

Зростання недовіри до банківської системи

"Це пояснюється тотальною недовірою до банківської системи та нестабільністю економіки РФ. Росіяни прагнуть швидко отримати хоч якусь вигоду, остерігаючись довгострокових ризиків", -  повідомили в українській розвідці.

Через уповільнення приросту депозитів російські банки переглядають умови обслуговування та намагаються залучити клієнтів новими "вигідними" пропозиціями.

Така динаміка свідчить про поглиблення економічної кризи в РФ і втрату довіри громадян до власної фінансової системи.


 

Економіка Росії занепадає

Російська економіка продовжує втрачати стійкість на тлі затяжної війни проти України та дії міжнародних санкцій. Ключові галузі демонструють спад, а банківський сектор готується до можливої державної підтримки, аби уникнути колапсу.

4 вересня глава "Сбербанку" Герман Греф визнав, що у другому кварталі 2025 року економічне зростання в Росії фактично зупинилося.

Міжнародний валютний фонд раніше прогнозував, що після короткочасного “військового буму” російська економіка повернеться до стагнації й продовжить втрачати позиції порівняно як із розвиненими державами, так і з країнами, що розвиваються.

