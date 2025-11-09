По данным СВР, более 70% россиян размещают сбережения на депозитах сроком до шести месяцев, свидетельствуют данные финансовых аналитиков.

Самыми популярными стали трехмесячные депозиты, доля которых в октябре достигла 33,2%. Зато вклады более года практически потеряли спрос - их доля не превышает 7%.

Рост недоверия к банковской системе

"Это объясняется тотальным недоверием к банковской системе и нестабильностью экономики РФ. Россияне стремятся быстро получить хоть какую-то выгоду, опасаясь долгосрочных рисков", - сообщили в украинской разведке.

Из-за замедления прироста депозитов российские банки пересматривают условия обслуживания и пытаются привлечь клиентов новыми "выгодными" предложениями.

Такая динамика свидетельствует об углублении экономического кризиса в РФ и потере доверия граждан к собственной финансовой системе.