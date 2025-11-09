RU

Экономике конец? Россиян охватило тотальное недоверие к собственным банкам, - разведка

Фото: Центральный банк России (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

В России наблюдается обвал доверия к долгосрочным банковским вкладам. Все это происходит из-за опасений в связи с нестабильной экономикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки.

По данным СВР, более 70% россиян размещают сбережения на депозитах сроком до шести месяцев, свидетельствуют данные финансовых аналитиков.

Самыми популярными стали трехмесячные депозиты, доля которых в октябре достигла 33,2%. Зато вклады более года практически потеряли спрос - их доля не превышает 7%.

Рост недоверия к банковской системе

"Это объясняется тотальным недоверием к банковской системе и нестабильностью экономики РФ. Россияне стремятся быстро получить хоть какую-то выгоду, опасаясь долгосрочных рисков", - сообщили в украинской разведке.

Из-за замедления прироста депозитов российские банки пересматривают условия обслуживания и пытаются привлечь клиентов новыми "выгодными" предложениями.

Такая динамика свидетельствует об углублении экономического кризиса в РФ и потере доверия граждан к собственной финансовой системе.

 

 

Экономика России приходит в упадок

Российская экономика продолжает терять устойчивость на фоне затяжной войны против Украины и действия международных санкций. Ключевые отрасли демонстрируют спад, а банковский сектор готовится к возможной государственной поддержке, чтобы избежать коллапса.

4 сентября глава "Сбербанка" Герман Греф признал, что во втором квартале 2025 года экономический рост в России фактически остановился.

Международный валютный фонд ранее прогнозировал, что после кратковременного "военного бума" российская экономика вернется к стагнации и продолжит терять позиции по сравнению как с развитыми государствами, так и с развивающимися странами.

