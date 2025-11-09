Экономике конец? Россиян охватило тотальное недоверие к собственным банкам, - разведка

В России наблюдается обвал доверия к долгосрочным банковским вкладам. Все это происходит из-за опасений в связи с нестабильной экономикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки.
По данным СВР, более 70% россиян размещают сбережения на депозитах сроком до шести месяцев, свидетельствуют данные финансовых аналитиков.
Самыми популярными стали трехмесячные депозиты, доля которых в октябре достигла 33,2%. Зато вклады более года практически потеряли спрос - их доля не превышает 7%.
"Это объясняется тотальным недоверием к банковской системе и нестабильностью экономики РФ. Россияне стремятся быстро получить хоть какую-то выгоду, опасаясь долгосрочных рисков", - сообщили в украинской разведке.
Из-за замедления прироста депозитов российские банки пересматривают условия обслуживания и пытаются привлечь клиентов новыми "выгодными" предложениями.
Такая динамика свидетельствует об углублении экономического кризиса в РФ и потере доверия граждан к собственной финансовой системе.
Российская экономика продолжает терять устойчивость на фоне затяжной войны против Украины и действия международных санкций. Ключевые отрасли демонстрируют спад, а банковский сектор готовится к возможной государственной поддержке, чтобы избежать коллапса.
4 сентября глава "Сбербанка" Герман Греф признал, что во втором квартале 2025 года экономический рост в России фактически остановился.
Международный валютный фонд ранее прогнозировал, что после кратковременного "военного бума" российская экономика вернется к стагнации и продолжит терять позиции по сравнению как с развитыми государствами, так и с развивающимися странами.