Экономисты составили рейтинг стоимости пасхальной корзины по областям

Пасхальная корзина из традиционных и дополнительных продуктов в 2019 году в среднем по Украине будет стоить 711 грн. Об этом свидетельствуют расчеты Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Для расчета стоимости корзины экономисты брали цены на традиционные составляющие - мясные продукты, сыр, яйца, пасха, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, а также дополнительные продукты - помидоры, огурцы, яблоки и красное вино.

По данным института, уже четвертый год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области - 644 грн, а самой дорогой - 830 грн - в Киеве.

В западном регионе Украины, кроме Тернопольской области, дешевле пасхальная корзина будет в Ривненской (675 грн), Волынской (686 грн), Черновицкой (694 грн) и Львовской (696 грн) областях. Стоимость такого же продуктового набора на Закарпатье превысит среднюю по стране и составит 719 грн. Самой дорогой в регионе пасхальная корзина будет в Ивано-Франковской области - 723 грн.

В центре Украине самой дешевой праздничная корзина будет в Хмельницкой области - 689 грн. Немного больше придется за нее заплатить в Кировоградской (695 грн), Сумской (705 грн), Черниговской (705 грн) и Винницкой (709 грн). В Черкасской пасхальная корзина обойдется в 716 грн, в Киевской и Житомирской станет в 721 грн, а на Полтавщине - 724 грн. Самой дорогой пасхальная корзина традиционно будет в столице, где за нее придется заплатить 830 грн.

Стоимость пасхальной корзины на востоке будет колебаться в пределах 696-778 грн. В Запорожской и Луганской областях он обойдется почти в одинаковую цену - 696 и 697 грн грн соответственно. В Харьковской области за набор продуктов к празднику придется заплатить 724 грн, а в Днепропетровской - 749 грн. Самой дорогой в регионе будет пасхальная корзина в Донецкой области - 778 грн.

Стоимость пасхальной корзины в Николаевской немного превысит средний по Украине показатель и составит 718 грн. Жителям остальных южных областей - Одесской и Херсонской - придется заплатить 755 грн и 763 грн соответственно.

Напомним, в 2019 году Пасха выпадает на воскресенье, 28 апреля. Согласно решению Кабмина, украинцы будут отдыхать на праздники пять дней подряд - с 27 апреля до 1 мая.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в марте 2019 года по сравнению с февралем, выросли на 0,9%. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены в Украине выросли на 2,4%. Однако в годовом измерении (до марта 2018 года) инфляция замедлилась до 8,6%.