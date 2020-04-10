Экономисты рассчитали стоимость пасхальной корзины

Стоимость пасхальной корзины в 2020 году согласно средним ценам по Украине по состоянию на март составит около 620 грн. Об этом свидетельствуют расчеты Института аграрной экономики.

По данным института, в этом году традиционные пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся украинцам на 88 грн - то есть на 16,5% - дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 532 грн.

Стоимость основной составляющей корзины - пасхи домашней выпечки - составит около 96 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовая пасха обойдется дороже, ведь ее цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

Рост стоимости пасхи обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание молока, сливочного масла, муки и сахара, с другой - увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативный всплеск цен на продукты на волне паники из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19, отметили в институте.

Самыми дорогими составляющими праздничного корзины в этом году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 118 грн (190-250 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 110 грн из расчета 195-230 грн за 1 кг. По сравнению с 2019 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 12,2 %, а домашней колбасы - на 13,5 %.

Сало (0,5 кг) обойдется в 48 грн из расчета 80-125 грн за 1 кг.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за твердый сыр (0,5 кг) - 75 грн (138-190 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) - 85 грн (160-210 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 55 грн (70-115 грн за 1 кг).

Самыми дешевыми составляющими будут яйца (10 шт.) - 20 грн. (19-25 грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) - 12 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года - 9-14 грн.

В случае наполнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино, - ее стоимость вырастет до 801 грн. Это на 90 грн или на 12,7% больше стоимости корзины такого же состава в 2019 году.

Цена яблок по сравнению с 2019 годом выросла на 75 % и составляет (0,5 кг) 7 грн (12-20 грн за кг). Средняя цена по Украине на овощи осталась на уровне прошлого года: томаты тепличные (0,5 кг) - 25 грн (47-55 грн за 1 кг), на огурцы (0,5 кг) - 29 грн (56-63 грн).

За бутылку церковного вина "Кагор" в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).

Напомним, Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение отказаться от общих освящений во время Пасхальных праздников в храмах и на прихрамовых территориях.

Согласно данным мониторинга НБУ, цены на продукты питания в период с 27 марта по 2 апреля продолжили расти, однако за последнюю неделю темпы роста уменьшились. По данным мониторинга НБУ, который много лет отслеживает предложения в онлайн-супермарекетах Украины, цены на продукты питания за последний месяц выросли 4,2%. Больше всего подорожали мука и крупы - на 12,1%, фрукты - на 12,0%, овощи - на 7,4%, мясо - на 4,4%.