Економісти назвали вартість великоднього кошика

Фото: великодній кошик (РБК-Україна)

Найдорожчою складовою будуть м’ясні продукти

Середня вартість великоднього кошика у 2019 році складе близько 532 грн, що на 26 грн, тобто на 5,1% більше, ніж торік. Про це свідчать розрахунки Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

За даними центру, вартість основної складової великоднього кошика - паски домашньої випічки - складе близько 85 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

Найдорожчими складовими святкового кошика цього року традиційно будуть м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) - 104 грн (190-230 грн за 1 кг) та буженина (0,5 кг) - 98 грн з розрахунку 195-220 грн за 1 кг. Порівняно з 2018 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні на 4,3%, а домашньої ковбаси - на 2%.

Сало (0,5 кг) обійдеться в 35 грн з розрахунку 60-115 грн за 1 кг.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) - 71 грн (135-162 грн за 1 кг) та вершкове масло (0,5 кг) - 70 грн (128-184 грн за 1 кг). М’який сир (0,5 кг) обійдеться приблизно у 32 грн (60-85 грн за 1 кг).

Найдешевшими складовими будуть яйця (10 шт.) - 24 грн. (23-25 грн за десяток залежно від категорії) та хрін (250 г) - 12 грн, ціна на який лишилася на рівні минулого року - 9-14 грн.

У разі наповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, - його вартість зросте до 711 грн. Це на 51 грн або на 7,7% більше вартості кошику такого ж складу у 2018 році.

За пляшку церковного вина "Кагор" в середньому доведеться заплатити ще 118 грн (80-135 грн за пляшку).

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у березні 2019 року порівняно з лютим, виросли на 0,9%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні зросли на 2,4%. Проте в річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,6%.

Нагадаємо, у 2019 році Великдень випадає на неділю, 28 квітня. Згідно з рішення Кабміну, українці відпочиватимуть на свята п'ять днів поспіль - з 27 квітня до 1 травня.