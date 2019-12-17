Экономист Всемирного банка: Украина сможет достигнуть уровня Польши через 50 лет

- Всемирный банк улучшил прогноз украинской экономики: рост ВВП в этом году составит 3,6% вместо ранее ожидаемых 3,4%. Что повлияло на изменение прогноза?

- Мы пересмотрели прогнозы на текущий год в силу того, что формировали их год назад и большинство рисков, которые мы тогда закладывали, по факту не материализовались. Речь идет о рисках, связанных с внешней средой, политической неопределенностью в рамках двойных выборов.

В реальности же в первой половине года условия торговли – соотношение импортных и экспортных цен – были довольно позитивными для Украины. При этом, несмотря на проведение выборов, Министерству финансов удалось избежать увеличения социальных расходов.

Так, рост минимальной зарплаты составил лишь 12,5%, что практически соответствует темпам роста номинального ВВП. Таким образом, 2019 год оказался лучше ожиданий, а темпы роста во втором и третьем квартале даже позитивно удивили.

- Какие факторы на это повлияли?

- В Украине второй год подряд высокий урожай. Плюс в 2019 году он оказался аномально ранним и был сдвинут в первую часть года. Таким образом получен хороший экономический эффект от сельского хозяйства в первом полугодии.

Высокие темпы роста добавленной стоимости показал и финансовый сектор. Сейчас наблюдается первый год, когда он окончательно выходит из кризиса и начинает показывать прибыль. Активно развивается потребительское кредитование. Банки перестали формировать резервы под плохие активы.

Это два фактора, которые были отличительными для 2019 года. Но при этом высокими темпами, как и в 2018 году, продолжают расти сектора, которые зависят от внутреннего спроса – торговля, транспорт, строительство.

В совокупности эти факторы привели к тому, что по результатам первых 9 месяцев года рост экономики составил 3,9%. Учитывая эти данные, мы пересмотрели наши ожидания на 2019 год.

- Сохраняются ли риски, которые могут помешать дальнейшему экономическому росту?

- Те факторы, что повлияли на высокий рост экономики в трех кварталах 2019 года, могут оказаться краткосрочными. Украина вряд ли сможет получить хороший урожай три года подряд. В финансовом секторе в следующем году будет уже более высокая база сравнения и темпы роста, скорее всего, будут ниже. А рост, основанный на внутреннем потреблении, в принципе не является устойчивым.

Если же посмотреть на динамику ключевых отраслей украинской экономики, она не выглядит радостно. Например, в первом полугодии перерабатывающая промышленность продемонстрировала падение на 0,2%. А в октябре промышленное производство упало еще на 5%.

Это объясняется тем, что, в частности, не очень хорошо обстоят дела в металлургии. На мировых рынках наблюдается снижение цен и спроса, бизнес работает в минус и начинает снижать объемы производства.

По пищевой промышленности, к примеру, также имеются опасения. В этом году был не очень хороший урожай сахарной свеклы, поэтому может сократиться производство сахара.

Все эти факторы говорят о том, что в четвертом квартале 2019 года украинская экономика может продемонстрировать определенное замедление.

- Что нужно делать правительству, чтобы обеспечить дальнейший рост экономики? Есть рецепты для новой власти?

- Чтобы сохранить темпы роста 2019 года Украине нужно сделать немало. Ключевым заданием тут является существенное увеличение темпов роста инвестиций в основной капитал. Пока что их динамика не радует. К примеру, в первом полугодии этого года темпы роста снизились до 13%, втором квартале – до 8%. И сейчас в доле ВВП капитальные инвестиции занимают меньше 20%.

Этого недостаточно. Поэтому государственную политику нужно сосредоточить на обеспечении более высоких темпов роста инвестиций. Это должно происходить за счет прямых иностранных и внутренних инвестиций.

Для этого необходимо проводить озвученные новым правительством реформы. Важно реализовать земельную реформу, так как создание рынка земли станет хорошим экономическим мотивом для бизнеса больше инвестировать в землю и увеличивать продуктивность в сельском хозяйстве.

Помимо этого Всемирный банк поддерживает реформы, которые направлены на увеличение конкуренции в таких секторах как энергетика и транспорт. В частности, нужно провести разукрупнение таких монополий как "Нафтогаз" и "Укрзализныця". Эти шаги также помогут создать конкуренцию, привлечь инвестиции в те сектора, где до этого не работали рыночные механизмы.

Также важно обеспечить более активное банковское кредитование бизнеса. Хотя потребительское кредитование уже и работает во всю, но еще надо восстанавливать объемы кредитования частного бизнеса.

Важным шагом в этом направление должно стать дальнейшее улучшение корпоративного управление госбанками, поскольку сейчас 54% банковской системы находится под контролем государства после национализации "ПриватБанка". Плюс в государственных банках находится самая большая доля неработающих кредитов, и пока нет какой-то окончательной модели, как решить эту проблему.

Если эти реформы будут завершены в ближайшей перспективе, тогда Украине удастся сохранить экономический рост на уровне 3,7% в 2020 году.

- Какие именно инвестиции нужны Украине?

- Нужно наращивать объем инвестиций в основной капитал – т.е средства производства и технологии. Чтобы экономический рост в Украине сохранился на отметке около 3,5% в год, годовой рост капитальных инвестиций должен стабильно быть не меньше 11-12%. А доля инвестиций в основной капитал в ВВП должна постепенно двигаться к отметке 30%. Чтобы в страну шло больше инвестиций, важно менять инвестиционный климат, усиливать работу рыночных механизмов.

Конечно, неожиданным позитивом 2019 года стал интерес иностранцев к покупке облигаций внутреннего госзайма. С начала года на внутренний рынок облигаций пришло уже свыше 4 миллиардов долларов. Иностранцы видят, что макроэкономическая ситуация в Украине стабилизировалась, но ставки по ценным бумагам остаются все еще высокими. Поэтому наши ОВГЗ считают хорошей инвестицией.

Эта ситуация позволила Министерству финансов решить проблему рефинансирования государственного долга, снизить стоимость заимствований. В свою очередь, Национальный банк смог пополнить золотовалютные резервы.

Но портфельных инвестиций недостаточно. Эти деньги не являются вкладом в реальный сектор, так как не создают рабочие места, не способствуют росту экономики.

- В 2020 году мировая экономика может уйти в рецессию. Насколько это может помешать развитию украинской экономики?

- Всемирный банк в своем прогнозе учитывает возможное ухудшение ситуации на внешних рынках. Но если упомянутые выше реформы будут продолжены, даже в случае глобальной рецессии рост украинской экономики в 2020 году может составить 3,7%. Но медлить с реформированием страны нельзя. Если стартовал "турборежим", его нужно продолжать. Если не действовать по заданному сценарию, то экономика может не выстоять перед внешними шоками.

Мы должны понимать что, у Украины нет большого выбора. Наша структура экономики чувствительна, делает нас чувствительными к мировым кризисам. И если условия торговли ухудшаются, а торговые войны набирают обороты, наша страна, которая остается сырьевой экономикой с точки зрения экспорта – проигрывает.

Поэтому только дальнейшая реализация реформ, направленная на увеличение инвестиций в реальный сектор, поможет постепенно изменить структуру экономики, сохранить темпы экономического роста и защититься от внешних рисков.

- Сколько же Украине нужно лет, чтобы достигнуть уровня ведущих стран мира?

- Согласно нашим оценкам, если Украина сохранит нынешние темпы роста экономики, то уровня Польши сможет достигнуть примерно через 50 лет.

На самом деле математика – вещь упрямая. Как это все считается? Экономический рост создается капиталом, трудом и технологиями. В Украине с человеческими ресурсами уже тяжело. Не считая миграции, в стране происходит естественное старение населения. Учитывая демографическую ситуацию, этот тренд, скорее всего, продолжится в ближайшей перспективе. Соответственно, вклад в экономический рост от человеческих ресурсов точно будет негативным.

Если же говорить о вкладе от технологий, здесь все зависит от того, сколько в стране капитала и какова его структура. Капитальных инвестиций не хватает. Чтобы расти уверенно и догонять соседей, нам нужно направить все усилия на увеличение инвестиций в основной капитал. Это впоследствии поможет Украине увеличить продуктивность и технологичность экономики. Тогда общая производительность действительно сможет вырасти.

- А какой должна быть реформа рынка земли, чтобы действительно стать привлекательной для инвесторов?

- Если говорить об экономической оценке рынка земли, то Всемирный банк оценивал разные сценарии. Самый эффективный – максимально либеральная модель. Она дает наиболее позитивный экономический эффект с точки зрения инвестиций и роста экономики. Поэтому лучше открывать рынок земли с наименьшими ограничениями.

А дальше рынок все решит. Произойдет перераспределение от менее продуктивных землевладельцев к более продуктивным, возникнут условия для привлечения эффективных инвестиций. Меньше ограничений – лучше экономический эффект, больше инвестиций – выше продуктивность.

Но при любом сценарии только от открытия рынка земли уже выиграют украинцы. Сейчас собственники земли получают низкую цену за аренду, они не имеют возможности продать свою землю или использовать ее максимально эффективно. И даже в случае ограничений на вход иностранцев, все равно будет позитивный экономический эффект от запуска рынка земли. Это однозначно лучше, чем нынешний статус-кво в данном вопросе.

- Аналитики Всемирного банка оценили, что уровень бедности в 2019 году в Украине снизился на 2%. Этот показатель удалось достигнуть за счет роста зарплат, потребления, миграции населения за рубеж. Этот тренд можно сохранить, но при этом приостановить отток кадров?

- Снижение уровня бедности – действительно хороший показатель. Продолжить этот тренд возможно только при условии дальнейшего экономического роста. Важно понимать, что уровень бедности оценивается по уровню потребления. Методология, условно говоря, следующая: чем больше людей потребляют, тем быстрее уменьшается бедность.

- Если трудовые мигранты будут возвращаться домой, Украина сможет создать новые рабочие места и сохранить рост экономики?

- Экономический рост должен сопровождаться созданием новых и качественных рабочих мест. Нужно ли возвращать рабочие кадры? В долгосрочной перспективе, конечно, нужно. Но для этого важно учитывать широкий набор факторов. Ведь люди уезжают не только ради высоких зарплат, но и за более высоким качеством государственных услуг. Речь идет, в том числе, об образовании и медицине.

Качество госуслуг – задача правительства. Поэтому, в частности, реформу системы здравоохранения, начатую несколько лет назад, важно продолжить. Это в среднесрочной перспективе существенно улучшит качество медицинских услуг для украинцев. То же самое касается реформы системы образования, особенно высшего.

И когда качество госуслуги будет соответствовать европейским стандартам, тогда люди будут решать для себя, где им удобнее и выгоднее оставаться.

Нужно понимать, что приостановление оттока трудовых кадров – длительный процесс, в ходе которого надо решить массу задач, основными из которых, на наш взгляд, являются обеспечение более высоких темпов экономического роста и улучшение качества государственных услуг.

В 2014-2015 годах наблюдалось огромное падение, кумулятивно на 16%. После этого был мизерный рост на уровне 2-2,5% где-то три года подряд. Но это не помогло экономике восстановиться на докризисный уровень. Поэтому понятно, почему люди уезжают.

- Как вы оцениваете проведение в Украине пенсионной реформы?

- Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала вернемся к тому, какая в Украине была ситуация с пенсионной системой до реформы. Основная проблема была следующей: никто не платил налог в Пенсионный фонд.

Почему? Потому что высокая ставка единого социального взноса снижала мотивацию людей его платить, что укоренило практику неформального трудоустройства. Так, до конца 2015 года официальные отчисления с заработной платы превышали 41%, и были самыми высокими в Европе.

Потом произошла налоговая реформа, которая снизила ЕСВ в два раза и сделала его на уровне соседних стран. Правда, это не помогло, поскольку механизмы обходить этот налог уже существовали. Поэтому нужна была пенсионная реформа, которая создала бы экономические мотивы платить налоги и устанавливала прозрачные условия получения пенсий.

Именно в этом заключалась главная идея пенсионной реформы – установить четкую зависимость между тем сколько человек палит в Пенсионный фонд и размером его пенсии. Надежда была на то, что создание четких связей между отчислениями и пенсией должно привести к тому, что население будет более активно участвовать в пенсионной системе и отказываться от зарплат "в конвертах". И постепенно дефицит Пенсионного фонда будет снижаться за счет роста поступлений.

Теперь люди, если действительно работали официально и получали "белую" зарплату, могут рассчитывать на приличную пенсию. В итоге у молодежи может появляться больше мотивов показывать реальную зарплату, чтобы на пенсии ни в чем не нуждаться. Пенсионная реформа, принятая в конце 2017 года, создала правильный фундамент для решения структурных проблем Пенсионного фонда в среднесрочной перспективе.

- Это поможет решить проблему дефицита Пенсионного фонда?

- Дефицит Пенсионного фонда составляет 4% от ВВП. По нашим оценкам, если бы реформы не было, расходы фонда составили бы 13% от ВВП, а дефицит составил бы 6-7%.

Надо понимать, что у Пенсионного фонда есть доходы и расходы. Расходы определены, так как есть количество пенсионеров и уровень пенсий. То есть места для маневра нет. Единственное, чем можно снижать дефицит Пенсионного фонда – это рост доходов. Поэтому идея пенсионной реформы как раз и была направлена на то, что люди будут честно платить налоги с зарплаты.

Но чтобы это свершилось, нужно время. Многие украинцы, не сталкивающиеся с темами пенсий, до сих пор думают, что ничего не изменилось. На самом деле изменилось многое. Сейчас уже есть прямая связь между личными взносами и уровнем пенсии. Есть четкие правила и формула индексации. И эти повышения уже прогнозируемые.

Индексация берется из справедливой формулы – 50% от роста средней зарплаты и от инфляции. Правда, пока не указывается месяц, когда должна идти индексация. Повышение происходит на протяжении года. Но, в любом случае, это более прозрачно и понятно для пенсионеров.

Если же говорить о том, нужна ли в Украине частная накопительная система, то этот вопрос требует времени, так как необходимо создать соответствующую инфраструктуру.