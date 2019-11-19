Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины

Фото: Всемирный банк (www.worldbank.org)

Рост будет ускоряться по мере проведения реформ

Всемирный банк обновил прогноз по росту экономики Украины на ближайшие годы. Об этом говорится в презентации банка, представленной на пресс-конференции в Киеве.

Согласно новому прогнозу, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году составит 3,6% (в октябре банк прогнозировал рост на 3,4%).

В 2020 году рост ВВП составит 3,7% (предыдущий прогноз - 3,7%). В 2021 году рост экономики Украины составит 4,2% (ранее ожидалось 4,2%).

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост реального внутреннего продукта Украины в 2019-2020 годах на уровне 3,0%. Согласно прогнозу, рост ВВП Украины незначительно ускорится в 2021 году и составит 3,1%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров ожидает, что экономика Украины будет расти на уровне прошлых лет - на 3,7%. Такие цифры заложены в законе о госбюджете-2020, который Верховная рада одобрила 14 ноября.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.