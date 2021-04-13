Устенко рассказал, почему экономика Украины в прошлом году упала меньше, чем в ЕС

Падение экономики Украины в 2020 году оказалось несколько меньше, чем в ЕС благодаря низкой доле сервиса в ВВП. Локдаун ударил в первую очередь по тем отраслям, которые в Украине мало развиты.

Об этом советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сказал в интервью РБК-Украина .

"Украинская экономика по своей структуре недостаточно развита по сравнению с более мощными европейскими экономиками. Наша экономика все еще досервисная, а экономики в Европе - постиндустриальные. У них доля сервиса, услуг на порядки выше, чем у нас", - сказал он.

Как отметил Устенко, когда речь идет о локдауне, ограничительные меры больше касаются тех, кто работает с людьми. И чем выше доля сектора услуг, тем больше будет удар по экономике.

"Именно поэтому ущерб для украинской экономики оказался куда слабее. В прошлом году ожидалось, что весь мир "упадет" на 4,5%. По факту оказалось, что мир упал на 3,3%, а украинская экономика - на 4%", - подчеркнул Устенко.

Если посмотреть на европейскую экономику, то глубина падения была более значительной - на 6,8% упал ВВП стран еврозоны и на 6,4% всей Европы, напомнил советник Зеленского.

Устенко считает, что мировое падение было бы глубже, если бы не экономика Китая, которая показала рост.

"А учитывая, что это более 15% мирового ВВП, они смогли компенсировать удар по мировой экономики. Фактически Китай вытянул более 3% для мировой экономики. Если бы не они, то мир бы скатился к куда худшим показателям. По большому счету, в прошлом году только три экономики показали рост - Китай, Египет и Турция", - добавил он.