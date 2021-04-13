Устенко розповів, чому економіка України минулого року впала менше, ніж в ЄС

Падіння економіки України в 2020 році виявилося трохи менше, ніж в ЄС завдяки низькій частці сервісу у ВВП. Локдаун вдарив в першу чергу по тих галузях, які в Україні мало розвинені.

Про це радник президента України з питань економіки Олег Устенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

"Українська економіка за своєю структурою недостатньо розвинута у порівнянні з більш потужними європейськими економіками. Наша економіка все ще досервісна, а економіки в Європі - постіндустріальні. У них частка сервісу, послуг на порядки вище, ніж у нас", - сказав він.

Як зазначив Устенко, коли мова йде про локдаун, обмежувальні заходи стосуються тих, хто працює з людьми. І чим вище частка сектора послуг, тим більше буде удар по економіці.

"Саме тому збитки для української економіки виявився куди слабкіше. У минулому році очікувалося, що весь світ "впаде" на 4,5%. За фактом виявилося, що світ впав на 3,3%, а українська економіка - на 4%", - підкреслив Устенко.

Якщо подивитися на європейську економіку, то глибина падіння була більш значною - на 6,8% впав ВВП країн єврозони і на 6,4% всієї Європи, нагадав радник Зеленського.

Устенко вважає, що світове падіння було б глибше, якби не економіка Китаю, яка показала зростання.

"А враховуючи, що це більше 15% світового ВВП, вони змогли компенсувати удар світової економіки. Фактично Китай витягнув більше 3% для світової економіки. Якби не вони, то світ би скотився до куди гіршим показниками. За великим рахунком, минулого року тільки три економіки показали зростання - Китай, Єгипет і Туреччина", - додав він.