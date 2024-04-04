Економимо кошти та бережемо колеса: де і як правильно зберігати автомобільні шини

Певно, для багатьох це буде новиною: автомобільні шини зношуються і старішають не тільки під час їзди, а й під час відпочинку – коли вони демонтовані з машини і чекають десь свого сезону. Виявляється, щоб недешева гума не старішала даремно, її треба правильно зберігати.
Про найкращі місця для зберігання другого комплекту шин читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали видань Autocentre та порталу Rosava.
Непросте питання для пересічного автомобіліста: де зберігати другий комплект шин? З одного боку, місця для цього потрібно чимало, а з іншого – є кілька інших чинників, які впливають на стан покришок під час зберігання.
Автомобільна шина, навіть сучасна, яка складається лише з самої покришки без камери, має непросту конструкцію. В неї є просторовий каркас з металевих та текстильних стрічок, вкритий тонкими шарами гуми з боків, товстий шар протектора, герметичний шар особливого матеріалу зсередини. Одне слово, тут є чому старішати і без впливу навантажень, характерних для умов, що виникають під час роботи колеса на машині.
Отже, за несприятливих умов зберігання в шині можуть відбуватись такі небажані зміни:
Це три основні чинники, які скорочують ресурс наших коліс. Тож, відповідно, відправляючи їх на сезонне зберігання, про ці загрози слід пам’ятати – аби вжити заходів і виключити їх.
Помилкою буде думати, що шина настільки міцна, що вона не зазнає деформації через неправильне розташування при зберіганні. Насправді під час роботи на машині шина “підсилюється” внутрішнім тиском повітря та диском, на якому вона змонтована. А якщо шина зберігається без диска, то слід берегти її від навантажень як в осьовому, так і в діаметральному напрямку. Змонтовану на диск покришку зберігати простіше.
Отже, при зберіганні змонтованих на дисках шин можна:
При зберіганні шин без дисків:
Шини не полюбляють надто високих або надто низьких температур, а також вологого повітря. Але в цілому інженери-шинники дають такі рекомендації:
Є кілька типових сховищ, де автомобілісти звикли зберігати шини, але де це можна вважати небажаним.
Перед відправкою шин на сезонний відпочинок буде корисно витратити з півгодини на їхню підготовку. Шини треба помити, очистити від камінчиків та цвяхів, які могли застрягнути в протекторі. Якщо другий комплект шин має власні диски, такі колеса бажано перевірити на цілісність, підкачати та відбалансувати.
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