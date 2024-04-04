Экономим средства и бережем колеса: где и как правильно хранить автомобильные шины

Наверное, для многих это будет новостью: автомобильные шины изнашиваются и стареют не только во время езды, но и во время отдыха – когда они демонтированы с машины и ждут своего сезона. Оказывается, чтобы недешевая резина не старела напрасно, ее нужно правильно хранить.
О самых лучших местах для хранения второго комплекта шин читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались материалы изданий Autocentre и портала Rosava.
Непростой вопрос для рядового автомобилиста: где хранить второй комплект шин? С одной стороны, места для этого нужно немало, а с другой – есть несколько других факторов, влияющих на состояние покрышек при хранении.
Автомобильная шина, даже современная, состоящая только из одной только покрышки без камеры, имеет непростую конструкцию. В ней есть пространственный каркас из металлических и текстильных лент, покрытый тонкими слоями резины по бокам, толстый слой протектора, герметичный слой особого материала изнутри. Словом, здесь есть чему стареть и без воздействия нагрузок, характерных для условий, возникающих во время работы колеса на машине.
Следовательно, при неблагоприятных условиях хранения в шине могут происходить следующие нежелательные изменения:
Это три основных фактора, которые сокращают ресурс наших колес. Поэтому, соответственно, отправляя их на сезонное хранение, об этих угрозах следует помнить, чтобы принять меры и исключить их.
Ошибкой будет думать, что шина настолько прочна, что она не получит деформацию из-за неправильного расположения при хранении. На самом деле, во время работы на машине шина "усиливается" внутренним давлением воздуха и диском, на котором она смонтирована. А если шина хранится без диска, следует беречь ее от нагрузок как в осевом, так и в диаметральном направлении. Смонтированную на диске покрышку хранить проще.
Итак, при хранении смонтированных на дисках шин можно:
При хранении шин без дисков:
Шины не любят слишком высокие или слишком низкие температуры, а также влажного воздуха. Но в целом инженеры-шинники дают следующие рекомендации:
Есть несколько типовых хранилищ, где автомобилисты привыкли хранить шины, но где это можно считать нежелательным.
Перед отправкой шин на сезонный отдых будет полезно потратить около получаса на их подготовку. Шины нужно помыть, очистить от камешков и гвоздей, которые могли застрять в протекторе. Если второй комплект шин имеет свои диски, такие колеса желательно проверить на целостность, подкачать и отбалансировать.
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