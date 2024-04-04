Экономим средства и бережем колеса: где и как правильно хранить автомобильные шины

Непростой вопрос для рядового автомобилиста: где хранить второй комплект шин? С одной стороны, места для этого нужно немало, а с другой – есть несколько других факторов, влияющих на состояние покрышек при хранении.

Что может произойти с шинами во время хранения

Автомобильная шина, даже современная, состоящая только из одной только покрышки без камеры, имеет непростую конструкцию. В ней есть пространственный каркас из металлических и текстильных лент, покрытый тонкими слоями резины по бокам, толстый слой протектора, герметичный слой особого материала изнутри. Словом, здесь есть чему стареть и без воздействия нагрузок, характерных для условий, возникающих во время работы колеса на машине.

Следовательно, при неблагоприятных условиях хранения в шине могут происходить следующие нежелательные изменения:

Н арушение геометрии каркаса . Из-за длительного воздействия нештатных нагрузок шина может потерять форму – стать "овальной", "плоской", получить "восьмерку";

. Из-за длительного воздействия нештатных нагрузок шина может потерять форму – стать "овальной", "плоской", получить "восьмерку"; Коррозия металлических проволок каркаса . То, что металлокорд и брекер завулканизированы в резиновый компаунд, еще не значит, что к ним не может попасть влага, которая начнет свое рыжее дело;

. То, что металлокорд и брекер завулканизированы в резиновый компаунд, еще не значит, что к ним не может попасть влага, которая начнет свое рыжее дело; Старение резиновая смесь. Состав резины у современной покрышки бывает очень уязвим к ультрафиолету солнечного света, к озону, содержащемуся в воздухе, наконец, к чрезмерно высокой или чрезмерно низкой температуре.

Это три основных фактора, которые сокращают ресурс наших колес. Поэтому, соответственно, отправляя их на сезонное хранение, об этих угрозах следует помнить, чтобы принять меры и исключить их.

Размещение

Ошибкой будет думать, что шина настолько прочна, что она не получит деформацию из-за неправильного расположения при хранении. На самом деле, во время работы на машине шина "усиливается" внутренним давлением воздуха и диском, на котором она смонтирована. А если шина хранится без диска, следует беречь ее от нагрузок как в осевом, так и в диаметральном направлении. Смонтированную на диске покрышку хранить проще.

Итак, при хранении смонтированных на дисках шин можно:

Положить колеса на ровную поверхность друг на друга. Количество "этажей" не ограничивается, главное чтобы пирамида не упала и не причинила соседним предметам вреда своей массой;

Подвесить колеса каждое отдельно за отверстие в диске;

На полу или на крепкой полке смонтированные колеса будут стоять вертикально одно рядом с другим.

При хранении шин без дисков:

Сложить покрышки в штабель друг на друга. Но не выше четырех штук, поскольку нижняя может получить непоправимую деформацию;

Можно просто поставить шины вертикально одна рядом с другой. В идеале было бы проворачивать их ежемесячно или чуть почаще, чтобы не возникало деформаций в нижней части покрышки.

Температура

Шины не любят слишком высокие или слишком низкие температуры, а также влажного воздуха. Но в целом инженеры-шинники дают следующие рекомендации:

Допустимый температурный диапазон от -30°С до +30°С. Наиболее предпочтительная температура хранения шин порядка +15°С;

Допустимая влажность на уровне 50–60%, то есть вполне подойдет даже сухой, хорошо вентилируемый погреб;

Вентиляция будет дополнительным плюсом, ведь она будет предотвращать повышение влажности, которая может спровоцировать коррозию каркаса;

Нельзя, чтобы на покрышки попадал прямой солнечный свет – это старит резиновую смесь;

Нельзя хранить шины там, где в воздухе много испарений горюче-смазочных материалов или каких-либо летучих химических веществ. Возможно, они будут негативно влиять на состояние резины.

Как не нужно хранить шины

Есть несколько типовых хранилищ, где автомобилисты привыкли хранить шины, но где это можно считать нежелательным.

На балконе или на чердаке. Скорее всего, летом здесь шинам будет слишком жарко;

В сыром подвале. Негатив именно в повышенной влажности, а не в том, что это подвал;

Шины без дисков в подвешенном состоянии – за внутренний диаметр. Под влиянием собственного веса шины могут вытянуться и стать овальными;

Под полиэтиленовой пленкой. В герметичном объеме будет образовываться конденсат и не будет циркулировать воздух. А такие условия не в пользу ни резины, ни металлического каркаса шин. Если очень хочется укрыть колеса, пусть это будут специальные чехлы из ткани – такие сейчас продаются.

Если коротко

Перед отправкой шин на сезонный отдых будет полезно потратить около получаса на их подготовку. Шины нужно помыть, очистить от камешков и гвоздей, которые могли застрять в протекторе. Если второй комплект шин имеет свои диски, такие колеса желательно проверить на целостность, подкачать и отбалансировать.