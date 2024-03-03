З кавою у дорогу: радимо, як можна приготувати гарячі напої в машині

Кава для водія – не тільки задоволення, а й спосіб перемкнути увагу після тривалого кермування, а головне – хоч і тимчасовий, але ефективний засіб боротьби зі сном. Тому навіть за умов розвиненої придорожньої інфраструктури питання кави безпосередньо в авто не знімається з порядку денного. Та й чаю це також стосується.

Головне, що треба сказати на початку цієї статті, це те, що автомобіль – максимально несприятливе для приготування якісної кави приміщення. Тому навіть найбільш вдалі з описаних тут девайсів не приготують напою гурманського рівня. Проте, це буде однозначно кава або чай, і однозначно вони будуть свіжі і гарячі.

Чим нагріти воду в автомобілі

З технічної точки зору маємо попередити, що сьогодні розглянемо лише електричні гаджети, а прилади, які використовують для розігріву води бензин, газ, дрова та інші джерела відкритого вогню залишимо на наступний раз.

Між тим, електрична мережа автомобіля в принципі погано підходить для роботи з роботи з нагрівальними приладами. Вона має низьку напругу (12 вольт) і невисоку потужність джерел струму – генератора (1,0 – 2,0 кіловат) та акумулятора.

Виходячи з цих параметрів та параметрів штатних споживачів енергії на борту, можна сказати, що в машині не можна розраховувати на безпечне використання електроприладів потужністю понад 0,5 кВт. А пригадайте, скільки споживає ваш домашній електрочайник чи кавоварка? Правильно, близько 1,2 – 2,2 кВт. Тому заздалегідь просимо не ображатися на портативні автомобільні електронагрівальні прилади за скромні характеристики. Тим більше, що всі вони підключаються до розетки підкурювача, яке конструктивно не може витримати потужність понад 0,15 кВт. Також слід знати, що нагрівальні прилади садять акумулятор, тому краще користуватись ними при працюючому двигуні.

Чайник

Автомобільний чайник часто має вигляд звичайного домашнього, але у меншому масштабі. Проте незалежно від форми корпусу 12-вольтний чайник гріє свою воду дуже повільно – температури 70–80 градусів сягає не швидше ніж за 25 – 35 хвилин. Мало яка модель може довести воду до кипіння, але на щастя, існують сорти чаю і кавові капсули, яким 100 градусів і не потрібні.

Кавоварка

Найпростіші автомобільні кавоварки працюють приблизно так само неспішно, як і чайники. Одна чашка напою (200 г) готується порядку 15 хвилин, а порція кави на дві великі чашки (400 г) – ніяк не менше 20 хвилин. Лайфхак – налити в кавоварку вже гарячу воду, тоді процес прискориться.

Вакуумна кавоварка

Останнім часом у продажу з’явилися портативні кавоварки, в тому числі автомобільні, які працюють як вакуумні. За рахунок тиску і невеликої порції кави, в межах 80 – 120 г, вони готують напій протягом 4 – 5 хвилин. Більшість моделей використовують ті чи інші стандартні капсули, а є універсальні варіанти, які можна заряджати просто меленою кавою. Великий мінус цих доволі вдалих апаратів – технічна складність і висока ціна (5-7 тисяч гривень).

Дріп-кава

Спосіб відносно новий, але вже добре відомий кавоманам. Дріп-кава – натуральна мелена кава, розфасована по окремих порціях. Причому упаковка кожної порції така, що користувачеві зручно проливати гарячу воду через просто через неї. Фільтр теж вмонтований в упаковку, тож кількість маніпуляцій для водія зведена до мінімуму. Проблема одна – та сама гаряча вода, яку треба в якійсь спосіб здобути. При тому що найчастіше потрібна доволі висока, порядку 90 – 95 градусів температура.

Кип’ятильник

Це варіант на крайній випадок, адже більшість таких кип’ятильників мають дуже неякісне виконання, що загрожує коротким замиканням і (в кращому випадку) перегоранням запобіжника. Проте, є моделі, які спроможні дійсно закип’ятити воду. Сподіваємось, ви розумієте, що зробити це можна лише на стоянці, коли немає небезпеки залити окропом салон машини.

Якщо коротко

Навіть будучи затятим гурманом, важко відразу сказати, який варіант отримання кави або чаю в автомобілі буде найкращим. В ідеалі було б протестувати кожен з прийнятних для вас способів і на основі випробувань робити свій вибір. А в якості альтернативи спробуйте розглянути варіант з термочашкою чи термосом – найкращі моделі тримають температуру протягом 5 – 6 годин практично без суттєвої втрати градусів.