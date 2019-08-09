ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экономика Великобритании сократилась впервые с 2012 года

Новости » Экономика    09.08.2019 - 18:09
Экономика Великобритании сократилась впервые с 2012 года
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Падение экономики связывают с подготовкой к "жесткому" Brexit

Статистические службы Великобритании зафиксировали падение экономики во втором квартале 2019 года на 0,2%, такого показателя не было с 2012 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Сообщается, что падение экономики произошло на фоне того, как новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал подготовку к "жесткому Brexit", то есть выхода страны из ЕС без соглашения.

"Новости о падении экономики Великобритании вызвали падение курса национальной валюты - фунта стерлингов, который достиг минимального значения за последний 31 месяц", - говорится в сообщении. 

Напомним, власти Британии продолжают подготовку к Brexit к концу октября без соглашения, готовясь потратить дополнительно 2,6 миллиарда долларов. Новое правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном пообещало оставить торговый блок без договоренности в течение трех месяцев, если ЕС не согласится пересмотреть соглашение, согласованное экс-премьером Великобритании Терезой Мэй.

Как сообщало РБК-Украина, глава политики здравохранения Лейбористской партии Джон Эшворт заявил, что британский парламент намерен в сентябре заблокировать выход Британии из Евросоюза без какого-либо соглашения.

Британские истребители дважды перехватили военные самолеты РФ Глава МИД Британии обвинил Асада и Россию в срыве перемирия в Сирии
Новости Украины ВеликобританияBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь