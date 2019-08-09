Экономика Великобритании сократилась впервые с 2012 года

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Падение экономики связывают с подготовкой к "жесткому" Brexit

Статистические службы Великобритании зафиксировали падение экономики во втором квартале 2019 года на 0,2%, такого показателя не было с 2012 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что падение экономики произошло на фоне того, как новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал подготовку к "жесткому Brexit", то есть выхода страны из ЕС без соглашения.

"Новости о падении экономики Великобритании вызвали падение курса национальной валюты - фунта стерлингов, который достиг минимального значения за последний 31 месяц", - говорится в сообщении.

Напомним, власти Британии продолжают подготовку к Brexit к концу октября без соглашения, готовясь потратить дополнительно 2,6 миллиарда долларов. Новое правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном пообещало оставить торговый блок без договоренности в течение трех месяцев, если ЕС не согласится пересмотреть соглашение, согласованное экс-премьером Великобритании Терезой Мэй.

Как сообщало РБК-Украина, глава политики здравохранения Лейбористской партии Джон Эшворт заявил, что британский парламент намерен в сентябре заблокировать выход Британии из Евросоюза без какого-либо соглашения.