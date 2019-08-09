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Економіка Великобританії скоротилася вперше з 2012 року

Новини » Економіка    09.08.2019 - 18:09
Економіка Великобританії скоротилася вперше з 2012 року
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Падіння економіки пов'язують з підготовкою до "жорсткого" Brexit

Статистичні служби Великобританії зафіксували падіння економіки у другому кварталі 2019 року на 0,2%, такого показника не було з 2012 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що падіння економіки відбулося на тлі того, як новий прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував підготовку до "жорсткого Brexit", тобто виходу країни з ЄС без угоди.

"Новини про падіння економіки Великобританії викликали падіння курсу національної валюти - фунта стерлінгів, який сягнув мінімального значення за останній 31 місяць", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, влада Британії продовжує підготовку до Brexit до кінця жовтня без угоди , готуючись витратити додатково 2,6 мільярда доларів. Новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном пообіцяв залишити торговий блок без домовленості протягом трьох місяців, якщо ЄС не погодиться переглянути угоду, узгоджену екс-прем'єром Великобританії Терезою Мей.

Як повідомляло РБК-Україна, глава політики охорони здоров'я Лейбористської партії Джон Ешворт заявив, що британський парламент має намір у вересні заблокувати вихід Британії з Євросоюзу без будь-якої угоди.

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