Економіка України у травні зросла: які галузі стали драйверами ВВП

У травні 2026 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України зріс на 0,9% у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. Відновлення економіки підтримали переробна промисловість, видобуток газу, будівництво та торгівля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).
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Разом з озвученим травневим показником експерти переглянули оцінку економічного зростання у квітні – із 1% до 0,7%.
При цьому, за даними Держстату, за підсумками першого кварталу 2026 року реальний ВВП країни скоротився на 0,6%.
Одним із головних факторів економічного зростання стало покращення ситуації з електропостачанням, що дозволило наростити виробництво підприємствам переробної промисловості.
Також позитивну динаміку забезпечив видобуток природного газу, який продовжив зростати, незважаючи на пошкодження інфраструктури внаслідок російських ракетних і дронових атак.
За оцінкою ІЕД, у травні:
Водночас не всі галузі продемонстрували позитивну динаміку.
За оцінками експертів, виробництво електроенергії та розподіл газу у травні скоротилися на 6,5% у порівнянні з аналогічним місяцем 2025 року.
Також спад тривав у транспортній галузі – 4,2% у річному вимірі. В ІЕД зазначають, що темпи падіння дещо сповільнилися завдяки низькій базі порівняння минулого року.