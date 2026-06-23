Экономика Украины в мае выросла: какие отрасли стали драйверами ВВП

Главное:

ВВП в мае: вырос на 0,9% в годовом исчислении.

вырос на 0,9% в годовом исчислении. Добывающая промышленность: прибавила 6% благодаря росту добычи газа.

прибавила 6% благодаря росту добычи газа. Строительство: выросло примерно на 5%.

выросло примерно на 5%. Торговля: увеличилась на 4,8% из-за более высокого потребительского спроса.

увеличилась на 4,8% из-за более высокого потребительского спроса. Перерабатывающая промышленность: прибавила 2% благодаря лучшему доступу к электроэнергии.

прибавила 2% благодаря лучшему доступу к электроэнергии. Энергетика и транспорт: остаются в упадке.

Вместе с озвученным майским показателем эксперты пересмотрели оценку экономического роста в апреле – с 1 до 0,7%.

При этом, по данным Госстата, по итогам первого квартала 2026 реальный ВВП страны сократился на 0,6%.

Какие отрасли стали драйверами

Одним из главных факторов экономического роста явилось улучшение ситуации с электроснабжением, что позволило нарастить производство предприятиям перерабатывающей промышленности.

Также положительную динамику обеспечил добыча природного газа, которая продолжила расти, несмотря на повреждения инфраструктуры в результате российских ракетных и дроновых атак.

По оценке ИЭД, в мае:

добывающая промышленность выросла на 6%;

строительство – примерно на 5%;

торговля – на 4,8%, что отражает увеличение потребительского спроса;

перерабатывающая промышленность – на 2% благодаря лучшему доступу к электроэнергии.

Где экономика продолжает терять темпы

В то же время, не все отрасли продемонстрировали положительную динамику.

По оценкам экспертов, производство электроэнергии и распределение газа в мае сократились на 6,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года.

Также спад продолжался в транспортной отрасли – 4,2% в годовом исчислении. В ИЭД отмечают, что темпы падения несколько замедлились из-за низкой базы сравнения в прошлом году.