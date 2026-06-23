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Экономика Украины в мае выросла: какие отрасли стали драйверами ВВП

20:00 23.06.2026 Вт
2 мин
Рост произошел благодаря четырем ключевым отраслям
aimg Анастасия Мацепа
Фото: в мае экономика Украины выросла на 0,9% в годовом исчислении (Getty Images)

В мае 2026 г. реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Восстановление экономики поддержали перерабатывающая промышленность, добыча газа, строительство и торговля.

Главное:

  • ВВП в мае: вырос на 0,9% в годовом исчислении.
  • Добывающая промышленность: прибавила 6% благодаря росту добычи газа.
  • Строительство: выросло примерно на 5%.
  • Торговля: увеличилась на 4,8% из-за более высокого потребительского спроса.
  • Перерабатывающая промышленность: прибавила 2% благодаря лучшему доступу к электроэнергии.
  • Энергетика и транспорт: остаются в упадке.

Вместе с озвученным майским показателем эксперты пересмотрели оценку экономического роста в апреле – с 1 до 0,7%.

При этом, по данным Госстата, по итогам первого квартала 2026 реальный ВВП страны сократился на 0,6%.

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Какие отрасли стали драйверами

Одним из главных факторов экономического роста явилось улучшение ситуации с электроснабжением, что позволило нарастить производство предприятиям перерабатывающей промышленности.

Также положительную динамику обеспечил добыча природного газа, которая продолжила расти, несмотря на повреждения инфраструктуры в результате российских ракетных и дроновых атак.

По оценке ИЭД, в мае:

добывающая промышленность выросла на 6%;
строительство – примерно на 5%;
торговля – на 4,8%, что отражает увеличение потребительского спроса;
перерабатывающая промышленность – на 2% благодаря лучшему доступу к электроэнергии.

Где экономика продолжает терять темпы

В то же время, не все отрасли продемонстрировали положительную динамику.

По оценкам экспертов, производство электроэнергии и распределение газа в мае сократились на 6,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года.

Также спад продолжался в транспортной отрасли – 4,2% в годовом исчислении. В ИЭД отмечают, что темпы падения несколько замедлились из-за низкой базы сравнения в прошлом году.

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