UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Економіка України пішла в мінус у першому кварталі 2026 року, - дані Держстату

18:39 05.05.2026 Вт
1 хв
Оперативні оцінки свідчать про спад як у квартальному, так і річному вимірі
aimg Марія Науменко
Фото: ВВП України скоротився у першому кварталі 2026 року (Getty Images)

Економіка України у першому кварталі 2026 року продемонструвала незначне скорочення за оперативними оцінками.

За оперативною оцінкою, у січні-березні 2026 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) знизився на 0,7% порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактору.

У річному вимірі, тобто порівняно з першим кварталом 2025 року, падіння становило 0,5%.

Фото: динаміка зміни реального ВВП України за кварталами (Держстат України)

У Держстаті зазначили, що оперативна оцінка ВВП базується на попередніх статистичних даних щодо змін обсягів виробництва за видами економічної діяльності.

Попередні показники ВВП за перший квартал 2026 року планують оприлюднити у червні.

На початку травня Національний банк України оновив макропрогноз, зафіксувавши сповільнення економіки на тлі проблем в енергетиці та впливу подій на Близькому Сході. Водночас регулятор очікує поступової стабілізації, попри зростання інфляції та тиск на ціни.

За оцінками НБУ, інфляція тимчасово зростатиме, а економічне відновлення буде стриманим у 2026 році. Однак у наступні роки прогнозується прискорення зростання ВВП

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаВВПЕкономіка України